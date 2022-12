Cosa mangiare durante le feste per non ingrassare? Stesse ricette ma con ingredienti alternativi

Cosa mangiare durante le feste per non ingrassare-proieziondiborsa.it

In tanti si domandano quali sono i piatti migliori da mangiare durante le feste per non ingrassare. In realtà possiamo cucinare le stesse ricette ma con ingredienti alternativi. Basta conoscere dei piccoli trucchetti che renderanno magico questo Natale mangiando dolci e salati irresistibili e golosi, senza mettere su un chilo. Eccoli tutti.

La maggior parte delle persone si allena per tutto l’anno per poi ingrassare durante le feste di Natale, Pasqua, e via dicendo. Ma quanto si ingrassa realmente durante le feste? Gli esperti stimano una crescita sul peso della media del 24 e 27%, ossia dai 2 kg ai 4. Secondo questa stima, da dicembre fino a inizio gennaio, si può arrivare a pesare anche fino a 5 chili in più.

Quindi, cosa mangiare per non ingrassare durante le feste natalizie? Come mangiare tutto quello che si vuole senza ingrassare? Ecco le risposte che cercavamo da una vita.

Cosa mangiare durante le feste per non ingrassare

Mantenere una alimentazione equilibrata, quindi bilanciata, è una delle cose più importanti per mangiare qualsiasi cosa durante le feste di Natale senza ingrassare. Dunque, occorre tenere a mente che frazionare i cibi durante la giornata è l’ideale in questi casi. Per cui, bisogna comporre i pasti primari sempre accompagnati da fonti proteiche e di carboidrati. È necessario considerare di includere le verdure in ogni pasto. Per non ingrassare durante le feste e mangiare tutto, è meglio seguire questi consigli appena forniti.

Trucchi per ricette di Natale con ingredienti alternativi

Come rivedere le tradizioni di Natale in modo innovativo? Il trucco sono gli ingredienti. Per esempio, il solito classico piatto di spaghetti al pesce è il preferito in molte case degli italiani. Questa ricetta si può ricreare un un ingrediente alternativo: la pasta integrale.

Al pandoro e al panettone non si può fare a meno, ma per tutti gli altri dolci, ricordiamo che si possono cucinare con lo zucchero di canna in sostituzione allo zucchero normale. Ecco scoperto cosa mangiare durante le feste per non ingrassare.

Ma a Natale è possibile cucinare cibi buonissimi e addobbare piatti bellissimi, l’importante è che siano a tema festivo natalizio. Per questa festività meravigliosa, perché non regalare una bilancia a se stessi per tenersi sempre sotto controllo?

In questo caso, salute fa rima con benessere. A questo si aggiunge quello mentale. Infatti, durante le feste di Natale ci si potrebbe rilassare guardando i film in tv a tema natalizio. E perché no?