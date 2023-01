Stendere i panni all’aperto col gelo? Basta aggiungere questo nel lavaggio e risparmi pure euro

In inverno siamo costretti a stendere il bucato in casa perché fuori fa troppo freddo e i panni gelano. Eppure, basta un semplice trucco per farlo, evitando che si formi l’umidità in casa. Che ti aiuta anche con lo stirare, facendoti risparmiare tempo. Ed ecco qual è.

Che barba, che noia, direbbe l’indimenticabile Sandra Mondaini. Per chi, causa famiglia, in inverno è costretto a fare numerosi lavaggi, diventa un grandissimo problema. Ovvero, essere costretto a stendere continuamente in casa i panni usciti dalla lavatrice.

Non solo questa cosa non è proprio il massimo per l’ordine. Uno riceve un ospite ed è costretto a nascondere, chissà dove, i panni stesi in casa. Per non parlare di un altro problema non da poco. Quello che noi stendiamo in casa finisce per creare un ambiente umido. Che non sempre è piacevole.

Non si deve rinunciare a stendere all’aperto, anche in inverno, così da risparmiare sulla bolletta della luce

Del resto, sembra che non ci siano alternative. Per forza, uno potrebbe dire. Se li stendo fuori, in inverno, i panni gelano. Poi, che faccio quando li ritiro? Per non parlare della fase con il ferro da stiro che diventa, per tanti, un grosso fastidio, anche per il tempo perso. Che fare? Subire il calo delle temperature tipiche di questa stagione?

Stendere i panni all’aperto col gelo è, dunque, impossibile? Per fortuna, no. Esiste un trucco della nonna che potrebbe davvero cambiarci la vita. E farci stendere in inverno all’aperto, anche con il gelo. Del resto, stiamo tutti facendo i salti mortali per risparmiare sulle bollette della luce e del gas. E si sa che, in inverno, uno degli elettrodomestici più utilizzati è proprio l’asciugatrice. Che, ovviamente, comporta un costo energetico e, quindi, un rincaro della bolletta.

Possiamo evitare di usare l’asciugatrice grazie a dei trucchi della nonna molto utili

Eppure, per quello che abbiamo scritto prima, sembra che non se ne possa fare a meno. Fuori gela; sono costretto ad asciugare in casa? Invece, no. Basta qualche furbizia per poter stendere all’aperto. Prima di tutto, in quanti stendiamo appena finito il lavaggio? Probabilmente, non tanti.

Questo perché si usa lavare di notte, quando l’energia costa meno. E si stende una volta alzati o, peggio ancora, quando si ha un attimo di tempo. Invece, una volta che i panni hanno finito il loro ciclo e li abbiamo strizzati e centrifugati bene, dovremmo appenderli subito.

Stendere i panni all’aperto col gelo? Da oggi potrai farlo anche tu

Evitiamo di farlo, però, se il cielo è grigio. Meglio quando c’è il sole, con un po’ di vento, anche se le temperature sono basse. Perfetto, ma esiste un trucco fantastico per poter stendere anche con le temperature basse. Ovvero, durante l’ultimo risciacquo, dobbiamo aggiungere del sale grosso. In questo modo, i panni non geleranno all’aperto.

In pratica, dovremo scioglierlo in un bicchiere di acqua tiepida e poi andremo ad aggiungerlo nella vaschetta riservata all’ammorbidente. Il che ci permetterà di avere dei panni che potranno essere stesi all’aperto, senza gelare. Non solo. Aggiungere il sale grosso nell’ultimo risciacquo comporta un altro vantaggio. Infatti, il ferro da stiro scorrerà meglio sui nostri panni, evitandoci fatica e facendoci risparmiare tempo. E, cosa non trascurabile, anche sulla bolletta della luce, magari imparando a caricare la lavatrice nel modo giusto.