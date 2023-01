Una importante guida internazionale incorona 14 Spa italiane tra le più belle del Mondo

Compie 40 anni una delle guide turistiche più blasonate e patinate. Condé Nast Johansens è un must per chi vuole avere la garanzia di standard elevati. L’Italia è apprezzatissima con 28 luoghi da favola da visitare almeno una volta nella vita.

Nell’edizione di quest’anno sono segnalate 28 strutture di lusso sparse su tutto il territorio italiano. Vediamo esattamente dove si trovano.

Una importante guida internazionale incorona 28 hotel italiani tra le eccellenze mondiali

Il Trentino, oltre a strutture già segnalate come l’Hotel Petrus, Castel Fragsburg ed il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, eccelle con una nuova entrata. Il Villa Eden The Leading Park Retreat di Merano è per Condé una meta da premiare.

In provincia di Brescia puoi prenotare un soggiorno al Grand Hotel Fasano & Villa Principe oppure nel Boutique Hotel Villa Sostaga, nuova segnalazione nella guida. A Milano Condé ci consiglia lo Speronari Suites e nella Capitale puoi soggiornare nel romano Parco dei Principi Grand Hotel & Spa o presso l’Eitch Borromini Hotel. Roma ti può ospitare anche nell’Elizabeth Unique Hotel o in una residenza d’epoca come Villa Spalletti Trivelli.

Per un viaggio romantico e di lusso nella città lagunare, Cà Sagredo Hotel sarebbe la meta ideale. Spostandoti da Venezia a Verona puoi scegliere tra Color Hotel style & design a Bardolino e la new entry Relais Rossar a Marciaga.

Toscana, Sardegna, Umbria & Co.

La gettonatissima Toscana può essere vissuta in modo rustico ma anche esclusivo. Molte sono le scelte proposte da Condé Nast Johansens. Borgo Pignano, il Toscana Resort Castelfalfi Experience Resort ed il Monsignor della Casa Country Resort & Spa sono le scelte migliori secondo la guida. A Forte dei Marmi ed a Rignano sull’Arno due nuove entrate: il Principe Forte dei Marmi ed il Torre A Cona Wine Estate.

In provincia di Bologna puoi vivere il lusso al Palazzo di Varignana Resort & Spa di Castel San Pietro Terme.

Nel cuore dell’Umbria, a Gubbio, un sogno da realizzare è quello di pernottare nel Relais Castello di Petroia.

Se vuoi trascorrere delle vacanze nel mare di Sardegna il posto unico da prenotare è a Golfo Aranci, il Gabbiano Azzurro Hotel & Suite. Una alternativa altrettanto esclusiva è sul Golfo di Arzachena a Cannigione. Qui trovi il Villa del Golfo Lifestyle Resort.

Dove trascorrere un soggiorno di lusso e relax nelle Spa più suggestive

Abbiamo visto alcuni degli hotel che una importante guida internazionale incorona tra i migliori. Secondo Condé in Italia abbiamo ben 14 centri benessere tra i più suggestivi ed esclusivi al Mondo. Segna questi indirizzi. Vicino Bolzano ci sono ben 6 scelte. Adler Lodge Alpe e Ritten, Adler Spa Resort Balance e Dolomiti, Gardena Grödnerhof Hotel & Spa e The Leading Park Retreat Villa Eden. Vicino Trento puoi annotare due nomi: Lefay Resort & SPA Dolomiti e Lido Palace. In Toscana la meta è Adler Spa Resort Thermae mentre ad Agrigento c’è Adler Spa Resort Sicilia. In Veneto puoi prenotare l’Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat ed a Brescia il Lefay Resort. L’Emilia offre il Lucia Magnani Health Clinic ed il Palazzo di Varignana Wellness & Agricultural Estate. Ora puoi iniziare a sognare.