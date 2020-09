Starnutire nel gomito? Solo se indossi le maniche lunghe. Ecco perché. Durante questa pandemia abbiamo scoperto che è importante lavarsi le mani e non starnutirci sopra. Le mani infatti sono la prima cosa che entra a contatto con l’esterno. Per questo motivo ad esempio se uno ci starnutisce e poi tocca la maniglia della porta dell’ascensore i germi si depositeranno in quella zona. E tu magari, ignaro dello starnuto, tocchi la maniglia, raccogli i germi di quella persona e poi ti tocchi gli occhi. Ed è proprio così che inizia il contagio.

Starnutire nel gomito è cosa dunque buona e giusta. Perché in questo modo le nostre mani saranno pulite. Ma se lo si fa nella piega del gomito, che si forma quando lo si piega, questo potrebbe essere non del tutto producente, anzi direi per niente. Infatti si dovrebbe starnutire nel gomito solo se si indossano le maniche lunghe. Secondo quanto riporta uno studio pubblicato su Physics of Fluids, starnutire nel gomito senza avere le maniche lunghe è poco efficace per fermare la diffusione dei batteri.

Qual è la cosa migliore da fare?

La cosa migliore quindi da utilizzare è appunto o la manica lunga oppure un fazzoletto. La manica lunga andrà a bloccare in modo migliore la diffusione dei batteri. Stessa cosa fa il fazzoletto, meglio se usa e getta. Cosa che invece non fa assolutamente il gomito nudo. Se poi ci riflettete bene, al momento ci stiamo tutti salutando con il gomito, che è diventata la nuova stretta di mano. Ecco se uno però ci ha starnutito sopra diciamo che è abbastanza inutile, perché i germi potrebbero passare da gomito a gomito. La cosa migliore è quindi usare sempre la mascherina oppure starnutire o tossire in un fazzoletto, che poi prontamente cestinerete.