Dopo i baby boomer arrivano i boom influencer. Ma chi sono realmente? I baby boomer sappiamo tutti chi sono, o meglio quasi tutti. Non vi lasciate confondere dal termine baby perché di baby non hanno nulla. Infatti i baby boomer in realtà sono quelle persone nate tra il 1946 e il 1964, durante il periodo del notevole aumento demografico. Ad oggi quindi dovrebbero avere circa tra i 50 e 70 anni, più o meno. Ma dato che il mondo del web è un mondo fantastico che dà spazio a tutti, ora è arrivato il momento dei boom influencer.

Arrivano i boom influencer. Ma chi sono realmente?

È una categoria forse un po’ anomala dato che si è sempre pensato che i social fossero per i giovani. Basti pensare a TikTok, famoso social network cinese, che come target principale ha i ragazzi che vanno dai 15 ai 17 anni. Ma se scorrete bene tra i vari social noterete che stanno spiccando alcuni profili che 17 anni proprio non li hanno. Come ad esempio è il caso di Wanji e Sho-er che sul loro profilo Instagram pubblicano foto di loro stessi nel loro negozio, una lavanderia a gettoni, di Taiwan. E indovinate quanti anni hanno? Be’ ne hanno 80 e su Instagram hanno 658 mila followers.

Sono arrivati anche in Italia

E infatti sono sempre di più le persone che stanno utilizzando i social network in modo divertente, creando contenuti originali. Ma non solo, perché esistono tantissimi profili invece che hanno lo scopo di informare o insegnare alle persone. Oppure pensate a tutte quelle casalinghe che durante il lockdown hanno aperto un loro canale Youtube dove insegnano a cucinare il ragù oppure a fare le torte. Be’ ora anche tutti loro sono delle storie di successo.

Il mondo sta cambiando e così anche i social network, dove non importa da dove vieni o quanti anni hai, quello che realmente importa è il contenuto che porti sul web. E contenuti di valore verranno premiati no matter what.