Uno dei reati stradali più comuni, comporta sanzioni pesantissime, anche se raramente viene punito. Ed è proprio per queste mancate sanzioni che questa regola della strada viene regolarmente infranta dalla maggior parte degli automobilisti. Si pensa che non sia così grave, ed invece comporta una vera e propria stangata punitiva, se violata. Vediamo di quale reato si tratta e quali sono le sanzioni previste.

Non dare la precedenza ai pedoni è un reato gravissimo che la maggior parte degli automobilisti commette

Una persona che si accinge ad attraversare sulle strisce ha la precedenza (art. 190 del Codice della Strada). L’auto che non si ferma è sanzionabile con una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 666 euro. Ma la stangata si ha sulla patente, perché il rischio è vedersi levare 8 punti in un colpo solo.

Quindi è sempre obbligatorio dare la precedenza a chi sta attraversando sulle strisce. Ma anche a chi si sta accingendo a farlo. Un pedone fermo sul marciapiede in prossimità delle strisce pedonali, e che sta per attraversare, ha il diritto di farlo e l’auto che sopraggiunge deve fermarsi.

Dare la precedenza sull’attraversamento pedonale è una regola che tutti conoscono, ma che molti non rispettano. Ma pochi sanno che è obbligatorio dare la precedenza anche ai perdoni che attraversano fuori delle strisce pedonali.

Stangata pesantissima per questo comunissimo reato stradale che moltissimi commettono senza rendersene conto

Non dare la precedenza a chi sta attraversando fuori dalle strisce pedonali, è un reato, ma molti non lo sanno (art. 191, comma 2, Codice della Strada). Ma c’è una differenza rispetto alla precedenza da dare, sempre, a chi attraversa sulle strisce pedonali. In caso di pedone che attraversi fuori della strisce, la precedenza va data solo se l’attraversamento è cominciato.

Se il pedone ha iniziato ad attraversare la carreggiata allora occorre dare la precedenza. Ma se l’attraversamento non è iniziato, se il pedone è lungo il bordo della strada, allora non occorre fermarsi per farlo passare.

In caso di mancata precedenza di un pedone che attraversa una strada, la multa può arrivare anche in questo caso a 666 euro. Ma la decurtazione sulla patente è di 4 punti.

Attenzione, se la mancata precedenza è fatta contro un invalido, in entrambi i casi il reato è sanzionato fino a 666 euro. Ed è previsto il taglio di 8 punti dalla patente. Dunque attenti ad una stangata pesantissima per questo comunissimo reato stradale che moltissimi commettono senza rendersene conto.

