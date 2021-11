I primi freddi spingono molti alla ricerca di calzature comode ma calde e, soprattutto, resistenti alle intemperie.

Ogni stagione ha le sue mode e anche questo autunno/inverno non fa eccezione. Tra le scarpe che stanno letteralmente spopolando tra le influencer del Nord Europa ne troviamo un paio non propriamente invernale, le Converse All Star.

Se si tratta di una scelta ottimale durante le giornate di sole potrebbe esserlo meno con neve o pioggia.

In ogni caso oltre a mocassini, anfibi, chuncky boots e sneakers nello street style stanno ricominciando a spuntare stivali di tutti i tipi.

Si tratta di calzature perfette per affrontare la stagione fredda, specialmente se scelti bassi per il giorno.

Gli stivali sono in grado, da soli, di comporre tutto il look. Infatti, un bel paio di stivali su dei leggings e un maglione oversize potrebbe già essere un bell’abbinamento da giorno.

Inoltre, sono perfetti in qualsiasi ora della giornata e indossati con gonne, pantaloni, leggings, jeans.

In molte scelgono stivali neri; eppure, colori e fantasie non mancheranno in questo nuovo anno che sta per arrivare. Anche se potrebbe sembrare il contrario, si tratta di stivali perfetti portati a qualsiasi età.

Stanno davvero spopolando questi stivali pazzeschi per essere alla moda in inverno anche a 60 anni

Tra gli stivali che non possono mancare nella scarpiera di una vera amante della moda ci sono quelli effetto metallizzato. Argento o oro, con o senza glitter si tratta di calzature perfette per affrontare una serata ma non solo. Infatti, se sapientemente abbinati possono diventare perfetti anche per il giorno.

Se ne trovano di diverse tipologie e di diversi marchi, da prezzi importanti a prezzi più bassi. Da Casadei che propone stivali argentati sui 400 euro sino a Zara con stivali dorati kitten heels da 180 euro.

Colore

Gli stivali colorati, poi, saranno veri protagonisti di questa stagione. Per la sera ma anche per il giorno sono il modo perfetto per inserire del colore in un look che, altrimenti, potrebbe apparire spento.

Dal blu elettrico al rosso passando per il classico bianco si riuscirà a convincere anche le più scettiche.

Su negozi online come Zalando si trovano di diversi marchi anche con prezzi inferiori ai 50 euro. Se, invece, si vuole spendere di più si potrà optare per i modelli di Off White o di Bottega Veneta con i suoi stivali da pioggia multicolor.

Animalier mon amour

L’animalier è tornato prepotente sia sui capispalla che nelle stampe di scarpe e stivali.

Gli stivali dalla stampa animalier saranno ottimi da portare durante il giorno specialmente se non si ama passare inosservati.

Anche in questo caso sarà ottimo l’abbinamento con un look molto sobrio per evitare di appesantire il tutto.

Gli stivali dalla stampa pitonata si troveranno facilmente sia nei negozi di lusso che nel fast fashion. Zara ne propone due modelli, uno in pelle e l’altro in materiale sintetico dal prezzo inferiore. Ecco perché stanno davvero spopolando questi stivali pazzeschi per essere alla moda in inverno anche a 60 anni.