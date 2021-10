È una delle paure più grandi di ognuno di noi. Avere un problema di salute, andare dal medico, illustrargli i sintomi e sentirsi rispondere che non è niente di grave, per poi scoprire d’essere malati. Chi soffre di questo disturbo, generalmente, appare in buona salute. Stanchezza e mal di testa sono sintomi di questa malattia molto diffusa ma poco conosciuta, ne soffrono circa due milioni di italiani, in prevalenza donne. Si tratta di una malattia complessa che potrebbe esser provocata da una combinazione di diversi fattori.

La fibromialgia

Chi soffre di fibromialgia non ha vita facile. La percezione del dolore è amplificata e il fastidio è essenzialmente diffuso, questo rende difficile l’intervento specifico. I punti dolorosi sono sparsi in tutto il corpo ma non si riscontrano lesioni a livello degli organi. Non sembrano danneggiati neanche le ossa e i tendini, di conseguenza è molto difficile fare una diagnosi certa.

L’assenza di lesioni alimenta lo stress psichico, perché il paziente viene spesso trattato come un malato immaginario. Ma il dolore c’è, si sente, e la causa potrebbe essere un sistema nervoso ipersensibile. Oggi si pensa che, nell’insorgenza della malattia, possano concorrere fattori ambientali, situazioni stressogene, traumi fisici o psichici. Disturbi del sonno, mal di testa, ansia, depressione, dolori alla vescica, potrebbero essere tutti sintomi di fibromialgia.

Questa particolare patologia rimane, a oggi, poco conosciuta. Solo un italiano su tre sa di cosa si tratta. Chi ne viene maggiormente a conoscenza sono le donne di età compresa tra 34 e i 45 anni. Mentre solo un uomo su quattro è informato sull’argomento.

La fibromialgia è una malattia di confine tra reumatologia e neurologia. Si tratta di un diverso funzionamento del cervello. Una volta fatta una diagnosi per il medico è importante restituire al paziente una buona qualità di vita. Cercando il più possibile di contrastare il dolore alle spalle, alla colonna vertebrale, l’affaticamento cronico e i disturbi dell’umore. La fibromialgia è una patologia che richiede un approccio misto. Alla prescrizione di farmaci vengono spesso associati trattamenti riabilitativi e psicoterapia.

Insomma, si tratta di una condizione davvero complessa che richiede la massima cura e attenzione, sia per la diagnosi, che per il trattamento. Un consiglio sempre valido per ognuno è quello, in presenza di sintomi, di affidarsi agli esperti. Richiedere il parere medico, che si tratti o meno di fibromialgia, è in tutti i casi la scelta più giusta.