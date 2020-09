Stai attento al dosaggio e ogni quante ore prendere la Tachipirina 1000 o 500. Sì, perché per il noto farmaco a base di paracetamolo c’è una grossa differenza. Tra la versione da 1000 mg e quella da 500 mg. Tra Tachipirina 1000 o 500, infatti, quella da 1000 mg è acquistabile solo con la ricetta. E quindi trattasi di un farmaco soggetto a prescrizione medica. Mentre la Tachipirina 500 mg è un farmaco da banco. E quindi è acquistabile senza la ricetta.

Qual è la differenza tra Tachipirina 1000 o 500 mg?

Stai attento al dosaggio e ogni quante ore prendere la Tachipirina 1000 o 500. Perché il farmaco da 1000 mg è indicato per gli adulti e per i ragazzi oltre i 15 anni. E, nella scelta della Tachipirina 1000 o 500, quella con il dosaggio dimezzato? Questa è indicata per trattare i sintomi da affezioni febbrili. Per i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni. E comunque, prima di prendere o somministrare la Tachipirina, cosa è meglio? Consultare sempre il medico.

Ogni quante ore si prende la Tachipirina? Facciamo chiarezza

Fatta la distinzione tra Tachipirina 1000 mg e Tachipirina 500 mg, ogni quante ore bisogna prenderla? Anche in questo caso bisogna consultare il medico. O comunque fare molta attenzione a quanto indicato nel foglietto illustrativo. La Tachipirina ha inoltre un effetto antipiretico e analgesico. E quindi per esempio contrasta i sintomi della febbre ma non la cura.

Nel dettaglio, per la Tachipirina 1000 mg il dosaggio massimo consigliato è di 3 volte al giorno. Facendo trascorrere tra una dose e l’altra almeno 4 ore. Per dose si intende una compressa. Oppure una compressa effervescente. Oppure ancora una bustina di granulato di Tachipirina per soluzione orale. Per la Tachipirina 500 mg, invece, il dosaggio massimo giornaliero è di 6 volte. E sempre trascorse almeno 4 ore.