In tante città si preparano già le luci che accompagneranno le feste di dicembre, quelle natalizie e quelle di fine anno. Anche in casa si comincia già a pensare alle possibili decorazioni. Quest’anno per rendere casa più calda e accogliente, certamente, non può mancare qualche pianta decorativa. Per non mettere sempre le stesse, cerchiamo qualcosa di nuovo. Allora basta con le solite Stelle di Natale ecco 3 magnifiche piante per colorare di rosso le feste di fine anno.

In natura esistono delle piante che hanno delle foglie spettacolari, che si addicono bene al periodo delle feste di dicembre. In più formano dei giochi di colore che le rendono molto artistiche. Vediamo le più belle che potrebbero decorare degnamente casa nel periodo di Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Caladium

La prima pianta è la Caladium, che in natura si trova nelle foreste pluviali. In vaso raggiunge un’altezza di 40 cm e con un diametro di 50 cm. Alcune varietà sono particolarmente decorative, con delle foglie che sono un vero spettacolo.

La prima è la Caladium candidum, con foglie larghe e a forma di cuore. Sembrano quasi dei fogli di papiro biancastri con venature verdi. Sicuramente da affiancare all’albero di Natale.

Abbiamo poi la Caladium bicolor originaria del Brasile. Le sue foglie sono a forma di cuore, dal colore verde scuro, venate di rosso e chiazze bianche.

Infine vi è il Caladium picturatum, tra le cui varietà ve n’è una a foglie rosse, marginate in verde con piccoli tocchi gialli.

Strobilanthes dyerianus

Originaria della Birmania, è una pianta che raggiunge i 50–70 cm di altezza. Si sviluppa a foglie opposte ben proporzionate, a punta di lancia e con i margini dentellati. Il colore delle foglie è di un rosa violaceo con riflessi argentei, che alla luce diventano brillanti, e con venature verdi. La pagina inferiore della foglia invece è di un rosso porpora. Le foglie dello Strobilanthes cambiano leggermente colore a seconda della stagione. Per uno sviluppo armonico della pianta, bisogna cimare sempre gli apici floreali ogni volta che spuntano.

Basta con le solite Stelle di Natale ecco 3 magnifiche piante per colorare di rosso le feste di fine anno

Il Coleus blumei proviene dall’isola di Giava e raggiunge un’altezza tra i 60–90 cm. Molto caratteristiche sono le sue foglie rosse, a volte con i margini in verde. Anche per questa pianta, bisogna cimare subito gli apici quando spuntano. Da sistemare in zone luminose della casa, ma non al sole diretto.

Asparagus sprengeri

Questa pianta non ha nulla di rosso ma ha delle foglioline verdi e sottili, che in qualche modo richiamano le punte delle stelle. Pianta estremamente resistente alle temperature e ai parassiti, ha una crescita rapida. Si può mettere all’ingresso di casa appesa, avendo un portamento un po’ ricadente. Si potrebbe avvolgere il vaso, con della carta crespa dal colore rosso.

Come anche la Cordiline, queste piante daranno calore e colore in casa, ricevendo un tocco artistico non indifferente.

Approfondimento

Basta piante sofferenti sistemate in posti sbagliati, ecco quelle giuste per ogni angolo della casa