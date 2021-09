Le donne danno molta importanza ai loro capelli ed è per questo che cercano sempre di curarli al meglio. In questo articolo, possiamo trovare tutti i consigli sulle straordinarie maschere delle nonne per dire basta ai capelli spenti e rovinati. Modificare un taglio o cambiare il colore non è soltanto una scelta dettata dalla moda o dalla voglia di rispettare uno stile, perché in realtà c’è molto di più. Di solito, sta per arrivare uno strepitoso cambiamento quando una donna cambia il taglio dei capelli.

Scelte di vita

Scegliere un’acconciatura diversa corrisponde ad un cambiamento interno. Molte donne hanno bisogno di vedersi in modo nuovo, magari proprio alla fine di una storia d’amore. I motivi possono essere tanti, ma il bisogno è quello di cambiare il proprio modo di guardare la vita e di porsi diversamente verso gli altri.

Il rischio di rincorrere la moda

Solo raramente, si rincorre un nuovo taglio per seguire la moda e di solito è una scelta fallimentare. Per portare un taglio che migliori la nostra immagine, deve essere adatto al nostro viso. Chi ha i capelli molto lunghi e per seguire la moda li taglia cortissimi, deve assicurarsi di non fare una scelta che invece di cambiare il look positivamente, lo peggiori. Inoltre, è raro che una donna decida di fare un taglio di capelli nuovo senza che ci sia la voglia di avere uno stile personale.

La scelta di un colore diverso

Una scelta frequente è quella di volere un colore nuovo. Di solito, questo tipo di scelta spaventa di meno, perché si può sempre tornare indietro, nel caso non riscontrasse il nostro gusto. Inoltre, questa scelta ci offre la possibilità di cambiare più spesso sperimentando nuovi colori sempre diversi. Fino a trovare il colore perfetto per la nostra pelle.

Stagioni

Di solito, tra primavera e estate le donne vivono con più urgenza l’esigenza di cambiare, di vedersi più belle. I fiori rinascono, la luce è più forte e il desiderio di rinnovarsi diventa un bisogno profondo oltre che estetico. Come già accennato prima, la fine di certi cicli di vita ha bisogno anche di una conferma estetica che qualcosa è cambiato davvero. I capelli sono un buon modo per dimostrarlo. A volte, un nuovo taglio può dare sicurezza. Questo perché ha cambiato in noi un’espressione troppo dolce o troppo remissiva trasformando la nostra immagine di donna sicura.

Sta per arrivare uno strepitoso cambiamento quando una donna cambia il taglio dei capelli

Il consiglio è quello di recarsi da un bravo parrucchiere, che sappia capire bene, prima di iniziare, il nostro obiettivo. Forse, se si sa già cosa si desidera, può essere utile portare una fotografia del taglio che si desidera, per evitare di restare deluse da risultati inaspettati. Al parrucchiere, prima di iniziare, invece, è necessario chiedere dei consigli se quel taglio è adatto al nostro viso oppure è preferibile sceglierne un altro. A questo punto, il momento del cambiamento è arrivato e il nostro taglio di capelli sarà meraviglioso e saprà rispettare il bisogno emotivo e quello estetico.