Molti italiani sono già tornati a casa, lasciando alle spalle i meritati giorni di ferie. Qualcuno, però, ancora manca all’appello. C’è chi ancora deve andare in vacanza e magari deve anche prenotare.

Il mese di settembre, effettivamente, sembra essere il momento ideale per passare qualche giorno di relax, con tutta la famiglia. I lidi balneari e le città d’arte non saranno affollate come in agosto. Questo permetterà di potersi spostare senza particolari problemi, evitando folle e confusione per strada. Le tariffe saranno meno care rispetto alla stagione alta. Se poi scegliamo mete un po’ meno turistiche, ma di grande pregio e bellezza, abbiamo fatto bingo.

3 idee eccezionali per non rinunciare alle vacanze dell’ultimo minuto a settembre spendendo poco

Per chi non vuole perdere gli ultimi giorni di mare, la Calabria potrebbe essere il luogo perfetto dove trascorrere le nostre vacanze. Otre ad avere diverse località balneari, è ricca anche di storia e cultura. La costa calabrese è molto estesa, tra le tante spiagge spettacolari e luoghi incantati c’è l’imbarazzo della scelta.

In provincia di Crotone, nel comune di Melissa, troviamo una frazione, chiamata Torre Melissa, che si affaccia sul Mar Ionio. Il mare è color turchese, limpido e pulito, la sabbia fine e chiara, da cartolina. Un borgo feudale, immerso nei vigneti e famoso anche per la sua torre aragonese, da vedere assolutamente.

Si possono alternare ore di mare a itinerari culturali all’interno del borgo, dove ammirare suggestive chiese, il vecchio frantoio, il museo. Un territorio ricco di prodotti enogastronomici, da provare nei caratteristici ristoranti della zona. Dispone di graziosi alberghi, B&B, case vacanze, adatte alle famiglie, a prezzi accessibili e non troppo costosi.

In Sicilia

In provincia di Agrigento, nel comune di Siculiana, troviamo la meravigliosa riserva naturale protetta di Torre Salsa, estesa per più di 700 ettari. Chi vuole immergersi nella natura può prenotare una visita guidata oppure visitare la spiaggia grandissima, incontaminata e libera, con sabbia dorata, dune e mare cristallino.

È degna di nota anche la spiaggia di Siculiana Marina, un luogo tranquillo, dove ammirare le falesie bianche e un mare straordinario. Troviamo sia spazi liberi che lidi attrezzati e un comodo parcheggio. Nel piccolo borgo di Siculiana, possiamo visitare il Castello Chiaramonte, la Chiesa Madre, palazzi nobiliari e le caratteristiche vie del centro storico. In zona troviamo diverse soluzioni per dormire molto economiche.

In montagna

Chi preferisce la montagna potrà prenotare in Val Brembana, in provincia di Bergamo. Una valle mozzafiato, con un panorama incantevole, ricca di laghi e borghi medievali dove passare dei giorni tranquilli. Un’atmosfera suggestiva avvolge tutta la zona, dove è possibile fare trekking tra i laghi alpini, visitare l’antico mulino e il borgo di Cornello dei Tasso. Ricca di strutture ricettive, agriturismi e rifugi, per vivere in pieno un’esperienza ad alta quota.

Queste sono le 3 idee eccezionali per non rinunciare alle vacanze dell’ultimo minuto a settembre spendendo poco.

