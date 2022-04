Tra pochissimi giorni ci lasceremo finalmente alle spalle un mese turbolento che, per molte persone, è stato veramente difficile da superare. Tra poco, quindi, entreremo in un mese che, come ogni anno, sarà transitorio e ricco di profondi cambiamenti. Maggio, infatti, funge da raccordo tra la primavera e l’estate, e sarà quindi pieno di sconvolgimenti a livello climatico.

Maggio, però, è anche noto per essere un mese molto particolare per l’umore e per le sorti delle persone. Infatti, secondo l’oroscopo, ci saranno alcuni segni zodiacali che subiranno l’instabilità di questo periodo e dovranno attendere l’estate per avere un po’ di tranquillità. Per altri, invece, si prospetta un periodo florido, ricco di novità e successi. Tra questi segni zodiacali, ce ne saranno in particolare 3 che saranno veramente fortunati.

Un segno di Terra premiato dalla sorte

Uno dei segni più fortunati del prossimo mese è il Toro. Per i nati sotto questo segno zodiacale maggio partirà alla grande, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Liberi professionisti, commercianti e lavoratori del settore turistico dovranno gioire perché finalmente i guadagni inizieranno ad aumentare, dopo mesi di totale stagnazione. Anche per i giovani ancora disoccupati ed in cerca di un impiego potrebbero arrivare presto delle occasioni assolutamente da non perdere. Accumulare nuove esperienze, in questo periodo, è molto importante per migliorare le proprie capacità e competenze.

Attenzione, però, all’ultima parte del mese. Infatti, dal 21 maggio in poi cesserà l’influenza positiva di Marte e del Sole, e bisognerà camminare da soli per un po’. Dal punto di vista sentimentale tutto dovrebbe andare a gonfie vele, sia per le coppie che per i single.

Sta per arrivare una vagonata di soldi a maggio per questi 3 segni zodiacali finalmente baciati dalla fortuna

Oltre al Toro, un altro segno favorito dalla sorte sarà l’Ariete. Come già anticipato in un altro precedente articolo, per questo segno sta per iniziare un periodo veramente eccezionale. Dopo l’eclissi parziale di Sole del 30 aprile, infatti, la strada di maggio sarà tutta in discesa sotto tutti i punti di vista. I primi 10 giorni del mese saranno favoriti dalla presenza di Giove e Venere, che garantiranno stabilità sul lavoro e guadagni certi e costanti.

Nella seconda parte del mese, invece, ampio spazio all’amore ed ai sentimenti. Quest’aria primaverile farà bene ai rapporti, soprattutto quelli di lungo corso. Forse è arrivato il momento di far progredire la coppia, magari pianificando le nozze o allargando la famiglia.

Quindi, sta per arrivare una vagonata di soldi per Toro e Ariete, ma non saranno gli unici. Infatti si aggiungeranno alla festa anche i nati sotto il segno del Leone. Dopo un periodo piuttosto complicato in questo primo quadrimestre dell’anno, anche per questo segno arriverà finalmente qualche gioia. Il cielo di maggio sarà infatti molto favorevole, soprattutto con Giove e Venere che saranno di grande aiuto nelle fasi più delicate. Sul lavoro tutto filerà liscio e le divergenze con i colleghi diventeranno solo un brutto ricordo. Per quanto riguarda la salute, lo stress e le tensioni accumulate finora, queste lasceranno spazio alla serenità, anche grazie all’influenza positiva di Saturno.

