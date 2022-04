A pochi giorni dalla fine di aprile sono ancora tante le sorprese che questo mese ha ancora in serbo per noi. Infatti, dopo la pioggia di stelle cadenti, che potremmo osservare perfettamente tra il 21 e il 22 aprile, ci sarà una spettacolare eclissi parziale di Sole.

Il 30 aprile, alle ore 19:45 italiane, la Luna entrerà nel disco solare proiettando un cono d’ombra sulla superficie terrestre. Questo fenomeno sarà visibile soltanto al Polo Sud e in alcuni Paesi del Sud America, ma influirà sulle sorti di tutti gli abitanti del Pianeta.

Solitamente, un’eclissi del genere prevede un’accelerazione improvvisa di alcune dinamiche in corso. Quindi, chi attualmente si trova in una situazione di instabilità, farebbe meglio a correre ai ripari e trovare qualche modo per uscirne.

Al contrario, chi sta attraversando un periodo sereno e tranquillo, potrebbe ben presto svoltare e raggiungere facilmente obiettivi e successi ambiziosi.

Tra questi, ci saranno in particolare 3 segni zodiacali che negli ultimi giorni di aprile verranno investiti da una fortuna incredibile. Scopriamo insieme quali saranno.

Ecco l’eclissi di Sole che riempirà le tasche di questi 3 fortunatissimi segni zodiacali già nei primi giorni di maggio

Quest’eclissi solare porterà davvero tantissima fortuna ai nati sotto il segno dell’Ariete. Per questi ultimi continuerà, quindi, il periodo florido e positivo già iniziato nei primi giorni del mese d’aprile.

La vera svolta avverrà in campo lavorativo, soprattutto per quei giovani che sono ancora in cerca di un impiego stabile. Inoltre, per commercianti e liberi professionisti si prevede una ripresa dei guadagni, dopo un periodo decisamente sotto standard. Anche le prime settimane di maggio saranno parecchio favorevoli grazie all’ottima influenza di Venere e Giove.

Stesso discorso vale anche per il Sagittario. Il mese di maggio, infatti, inizierà davvero alla grande in tutti i sensi, anche sotto il lato sentimentale. Chi è attualmente fidanzato, o sposato, attraverserà un periodo davvero speciale grazie all’influenza positiva dell’eclissi solare e di Giove.

Tutto questo, però, sarà possibile soltanto se ci sarà una forte predisposizione al dialogo e all’ascolto. Solo capendo le esigenze del partner si potrà, quindi, andare avanti e rinforzare il rapporto di coppia, portandolo a un livello superiore. Questo momento fortunato, inoltre, potrebbe influire anche sulle finanze grazie all’arrivo di nuovi flussi di denaro.

Infine, l’ultimo segno che vivrà un periodo d’oro sarà lo Scorpione. Dopo un mese negativo e poco appagante sotto tutti i punti di vista, potrebbe finalmente arrivare una bella ondata di fortuna. Grazie all’influenza positiva di Mercurio, infatti, il lavoro andrà a gonfie vele e il rapporto con i colleghi tornerà alla normalità. Per alcuni potrebbe addirittura arrivare una bella promozione, che porterà maggiori introiti nel proprio conto corrente. Quindi, ecco l’eclissi di Sole che inonderà di ricchezze e successi questi segni zodiacali, migliorando anche la situazione familiare e sentimentale.

