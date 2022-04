Ora che comincia la bella stagione cosa c’è di meglio di una buona pasta al pesto? Fresca e saporita, è il piatto ideale anche per chi ha poco tempo o voglia di cucinare. Comprare il pesto in barattolo al supermercato è sicuramente molto conveniente in termini di velocità. Mettiamo a cuocere la pasta, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura ed ecco che siamo pronti a mangiare. Ma non tutti sanno che il pesto pronto che acquistiamo potrebbe non essere il tradizionale. Per questo, se vogliamo assaporare il vero pesto alla genovese, meglio prepararlo con le nostre mani. Per un pesto a regola d’arte, l’ideale sarebbe utilizzare il mortaio tradizionale. Lavorare il basilico con il pestello in legno nel mortaio di marmo conferisce infatti al pesto un altro sapore. Ma questo particolare oggetto non l’abbiamo tutti in casa, quindi come fare?

Come fare un buon pesto verde brillante in casa, non amaro ma delizioso per un pranzo primaverile

Possiamo utilizzare il frullatore ad immersione o il mixer tritatutto, ma dovremo fare i conti con il problema dell’ossidazione. A contatto con il calore generato dalle lame in funzione, infatti, il basilico diventa nero e più amaro. Per ovviare al problema possiamo raffreddare il mixer, mettendo in congelatore il contenitore e anche le lame, se sono estraibili. Ma questo non basta, perché si riscalderanno quando il frullatore è in funzione.

Il vero trucco per rallentare il processo di ossidazione è quello di usare il frullatore in modalità “pulse”. Cioè, le lame funzioneranno ad intermittenza, così da non surriscaldarsi troppo. Se non abbiamo questa funzione basterà azionarlo per qualche secondo e poi fare una piccola pausa. Ed ecco che il pesto non diventerà amaro e cambierà meno colore. Ora vediamo la ricetta per preparare un buon pesto che possiamo gustare quando vogliamo. Possiamo tranquillamente conservarlo in frigo per qualche giorno in un contenitore ermetico, rabboccando l’olio, altrimenti possiamo surgelarlo.

Ingredienti

120 g di basilico;

60 g di pinoli;

10 cucchiai circa di Parmigiano Reggiano 36 mesi;

4 cucchiai di pecorino;

2 spicchi d’aglio;

200 ml di olio EVO;

2 cucchiaini di sale grosso.

Procedimento

Laviamo e asciughiamo bene le foglie di basilico lasciandole su un canovaccio o su della carta da cucina assorbente. Eliminiamo il gambo, che contribuisce a rendere il pesto più amaro, e togliamo anche l’anima dall’aglio. Aggiungiamo nel bicchiere del frullatore le foglie di basilico, il sale, i pinoli e gli spicchi d’aglio. Iniziamo a tritare ad intermittenza e aggiungiamo un filo d’olio fino ad ottenere una consistenza cremosa. Uniamo i formaggi e, se necessario, azioniamo per qualche altro secondo il frullatore. Versiamo il resto dell’olio, mescoliamo ed ecco pronto il nostro buonissimo pesto. Quindi, ecco come fare un buon pesto fatto in casa che sia buono come quello tradizionale. Ora possiamo usarlo per condire una pasta veloce o preparare una golosa lasagna con lo speck. Ma ricordiamoci che tutto il basilico avanzato possiamo congelarlo e usarlo all’occorrenza.

