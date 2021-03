Le spugne per pulire sono tra gli oggetti più ricchi di batteri e germi. Ciò accade perché vengono a contatto con tutto lo sporco della casa. Nonostante la regola vuole che si usino disinfettanti e detersivi, questo non è sufficiente ad eliminare tutto lo sporco.

Per le spugnette da cucina il problema sono i residui di cibo e il grasso ostinato. Per quelle del bagno, solitamente, sono capelli, pelucchi e altri residui. È normale che nel passare la spugna questa rilasci sporco sedimentato nelle fibre. Ma proprio perché le superfici di vettovaglie e sanitari vengono a contatto con le spugne, è necessario un metodo di pulizia profondo. Spugne per bagno e cucina come nuove libere da capelli e pelucchi come per magia: è possibile grazie a questo metodo veloce e semplice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Aspirare lo sporco

Le spugne sono costituite da una fibra naturale porosa. Questa permette l’assorbimento di liquidi ma anche il riutilizzo della spugna per più lavaggi. Spesso, poi, la spugna è dotata di una parte abrasiva. Il problema è che, entrambe, raccolgono anche tutto quello con cui vengono a contatto. Quindi, sporco, peli, capelli, pelle morta, residui di cibo, polvere etc. Cercare di eliminare ciò che si incaglia nella spugna con la sola acqua è impossibile. Alle volte, anche un lavaggio in lavatrice risulta vano.

Per evitare di mettersi a ripulire con una pinzetta un pelo per uno. Esiste un metodo più veloce ed efficace: l’aspirapolvere. Dopo aver attentamente igienizzato il tubo dell’aspirapolvere privo di pezzi aggiuntivi, bisogna passare tutta la spugnetta. L’aspirapolvere aspirerà tutti i residui più grossolani senza fatica. In alternativa si può passare anche un vaporetto aspirante o un aspirapolvere portatile.

Spugne per bagno e cucina come nuove libere da capelli e pelucchi come per magia

Dopo aver eliminato le parti più consistenti di sporco, bisogna andare in profondità. Con una bacinella piena di acqua calda, aggiungere un bicchiere di sale grosso e bicarbonato di sodio.

È possibile anche sostituire i bicarbonato con del carbonato di sodio in percentuale maggiore.

Successivamente, aggiungere mezzo limone spremuto e immergere la spugne. Lasciarle in ammollo per una notte intera, affinché l’igienizzazione sia profonda. L’indomani mattina, risciacquare le spugne e metterle ad asciugare. Lo sporco è stato sconfitto.

Approfondimento

Come avere strofinacci per la cucina come nuovi e senza macchia in un batter d’occhio