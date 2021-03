Al giorno d’oggi sono tante le persone che fumano, questo è uno tra i vizi più difficili da eliminare tra le varie abitudini poco salutari. Tutti i fumatori risponderanno che hanno iniziato perché a loro piaceva, basta inserire questa abitudine nella propria routine e poi diventa difficile farne a meno.

Infatti molti fumatori dicono che non riescono a rinunciare alla sigaretta con il caffè, alla sigaretta con il drink oppure alla sigaretta a fine pasto.

In un articolo precedente abbiamo già affrontato l’argomento e ci si è chiesti se davvero smettere di fumare dona anni di vita in più.

Chi continua a fumare sostiene che è molto difficile riuscire a smettere, infatti molti di essi cerca un sostituto provando anche la sigaretta elettronica. Essa è stata presentata come valida alternativa alla classica sigaretta e secondo alcuni risulta essere anche soddisfacente.

Sicuramente smettere di fumare per chi ha sempre fumato non è facile, bisogna avere tanta forza di volontà e costanza.

Con questo articolo vogliamo dare uno spunto a chi sta già pensando di smettere di fumare, elencando alcuni benefici. Dunque ecco i benefici che ne trae il corpo dallo smettere di fumare.

Miglioramento del respiro

Sembra banale ma molti fumatori lo sanno già, abbandonando l’abitudine della sigaretta uno dei primi segnali è dato dal miglioramento del respiro.

Infatti è come se gli ex fumatori sentissero i loro polmoni “ripuliti” dalla presenza di nicotina.

Essa come tutte le sostanze causa dipendenza, quindi nulla di strano se inizialmente si senta la voglia di fare quei famosi “ultimi tiri”. Il miglioramento del respiro lo notiamo facendo le rampe di scale e riprendendo l’attività fisica, non sentiamo quel senso di affanno e pesantezza al petto. Cose che ci sembravano lontane ed impossibili possono tornare a fare parte delle nostre sane abitudini.

Miglioramento della pelle

Abbiamo illustrato come primo beneficio quello del respiro ma oltre a ciò a goderne sono anche la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti. Tra i benefici che ne trae il corpo dallo smettere di fumare abbiamo anche un miglioramento della pelle.

Essa appare ringiovanita, più profumata poiché non si ha più l’odore di fumo addosso e perde quel colore giallastro tipico di chi fuma.

Miglioramento dei denti, dell’alito e del gusto

C’è da dire che oltre al miglioramento della respiro e della pelle c’è anche un miglioramento che riguarda i denti, l’alito ed il gusto. Ci vorrà un po’ di tempo prima di notare un cambiamento sui denti ma il fatto di non toccare più una sigaretta faciliterà il tutto.

Per quanto riguarda l’alito esso migliorerà sicuramente in breve tempo ed anche il miglioramento del gusto è percepito dagli ex fumatori dopo circa 48 ore.

Il miglioramento del gusto rientra tra i “piaceri della vita”, smettendo di fumare è come se si assaggiasse un piatto per la prima volta.

Ecco i benefici che ne trae il corpo dallo smettere di fumare.