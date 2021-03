Lo stress è il nemico dell’epoca contemporanea. Considerato come una risposta del nostro corpo agli eventi esterni, condiziona certamente le nostre attività quotidiane. La vita frenetica di tutti i giorni non ci permette mai di prendere fiato. O meglio, siamo noi stessi a credere che non sia possibile fermarsi e goderci la nullafacenza (per approfondimenti sul tema si veda questo articolo). Responsabile di numerosi disturbi psicofisici, lo stress incide anche sulla nostra memoria e sul suo funzionamento. Vediamo in che modo.

È incredibile cosa riesce a fare lo stress al nostro cervello senza che ce ne rendiamo conto

L’incidenza dello stress sulla nostra mente è stata scientificamente, attraverso un’attenta analisi che descriviamo in modo sintetico. Quando il cervello capta una situazione stressante, viene rilasciato nel nostro organismo il cortisolo, conosciuto anche come l’ormone dello stress. Alti livelli di cortisolo nel sangue possono inficiare l’attività dell’ippocampo, una struttura importante per la memoria e l’apprendimento. Un suo eccesso, inoltre, può influire negativamente anche sulla corteccia prefrontale, responsabile della concentrazione, della capacità di giudizio e relazionale.

In sostanza, possiamo dire che se non riusciamo a concentrarci a lungo o abbiamo difficoltà a ricordare alcune cose, potrebbe essere colpa dello stress.

Un’altra conseguenza importante

È incredibile cosa riesce a fare lo stress al nostro cervello senza che ce ne rendiamo conto, ma è importante esserne consapevoli. Un’altra importante conseguenza di questa risposta del nostro organismo a ciò che ci accade è l’indebolimento delle difese immunitarie. Basse difese immunitarie comportano un elevato rischio di contrarre infezioni o di incorrere in patologie più o meno gravi.

Ecco perché bisogna tenere a bada lo stress e cercare, soprattutto, di attuare delle strategie di prevenzione prima di giungere alle estreme conseguenze. Prendersi il proprio tempo, respirare a pieni polmoni, non rinunciare alle proprie passioni sono solo alcuni suggerimenti per una vita migliore e più serena.