Spugna di Konjac. Cos’è, perché bisogna usarla e quali sono i suoi benefici? È molto amata dalle donne perché è fantastica per rimuovere il trucco senza l’uso di ulteriori detergenti. La spugna di Konjac è ricavata da un misterioso tubero asiatico, completamente naturale. Si tratta di una spugna molto porosa, che di solito viene venduta inumidita. La si passa sul viso dopo essersi struccate, massaggiando con delicatezza. Senza bisogno di saponi o detergenti, la spugna pulisce profondamente la pelle, lasciandola morbida e purificata.

Spugna di Konjac. Cos’è, perché bisogna usarla e quali sono i suoi benefici?

L’azione esfoliante è soft, ma percepibile. A quanto pare dovrebbe stimolare la circolazione sanguigna. In più ha una composizione alcalina. Essendo alcalina naturalmente, riesce a bilanciare il Ph della pelle. Inoltre è ricca di componenti benefici per la pelle come vitamina A, C, D ed E, vitamine del gruppo B, proteine, magnesio, ferro, zinco e acidi grassi. Al suo interno contiene anche efficaci antiossidanti. Inoltre questa spugnetta non è tossica ed è biodegradabile.

Una volta finito di utilizzarla bisogna strizzarla e appenderla per il cordino. L’acqua evaporerà, lasciando la spugnetta secca, ma la volta dopo basterà bagnarla di nuovo con acqua tiepida per farla rinvigorire.

Perché utilizzarla?

Oltre ad avere una pelle liscia, radiosa e vellutata, un uso costante e metodico della spugna di Konjac aiuta anche in caso di acne o di pelle impura, perché le sue fibre naturali liberano i pori occlusi. Inibisce la proliferazione dei batteri causa dell’acne, elimina i punti neri e assorbe il sebo in eccesso. Sicuramente una delle spugne per viso migliori che si siano in circolazione. E non pensate che essendo un prodotto naturale costi tanti. Perché infatti moltissimi brand la vendono anche a prezzi onesti. Il prezzo per quelle di fascia bassa si aggira attorno ai 5 euro e può durare diversi mesi.