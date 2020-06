Attenzione all’acne da mascherina. Come prevenire questi fastidiosi brufoli? La pandemia causata dal coronavirus ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e di relazionarci a cosa e persone. Oggigiorno si è molto più attenti agli oggetti che tocchiamo, alla loro pulizia e a prevenire piuttosto che curare. Il coronavirus ha introdotto anche dei nuovi accessori per questa estate s-s 2020. Mascherina e guanti. Ma con il caldo è comprensibile che questi due oggetti possano recare disturbi vari, che non lascino la pelle respirare. Questo può creare delle piccole infiammazioni della cute che possono creare dei brufoli fastidiosi.

L’acne è una manifestazione infiammatoria della cute che interessa il follicolo pilifero e le ghiandole sebacee. Funzionando più del normale, esse sono responsabili di una secrezione di sebo. Tale secreto oleoso si accumula nel follicolo e crea una specie di tappo che impedisce allo stesso sebo di defluire all’esterno.

L’acne da mascherina è causata da vari fattori che sono legati a fattori esterni e non interni del nostro corpo. Attrito costante, umidità derivante dagli atti respiratori e crescita eccessiva di batteri sono alcuni dei fattori. Un altro è che la mascherina impedisce alla pelle di respirare. E far respirare la pelle è fondamentale.

Cosa devo fare per prevenire questi brufoli?

È fondamentale lavare il viso con un detergente due volte al giorno, mattina e sera. I movimenti della pulizia devono essere delicati e circolari. Alla detersione segue l’idratazione. Anche in questo caso è bene optare per prodotti idratanti non aggressivi e ricchi di antiossidanti. La pelle può essere lenita anche con tonici privi di alcool da mettere prima della crema idratante. Il tonico è consigliabile usarlo anche durante una semplice skincare, non solo se si hanno brufoli causati dalla mascherina. Una volta a settimana è buona abitudine applicare una maschera detox, purificante o lenitiva.