Siamo giunti in un momento di verifica di breve termine. In questi giorni sta scadendo il setup mensile del 7 e 9 febbraio, e quindi si attendono sviluppi almeno fino al 17 febbraio. Il contesto sembra indirizzato a un’ulteriore fase rialzista. Ogni ritracciamento continua a scaricare gli oscillatori di breve termine, e a buttare benzina sul fuoco del rialzo. Spostatevi! Attenzione passa il toro di Wall Street!

Non vediamo particolari pericoli all’orizzonte sul fronte macroeconomico, e continuiamo a proiettare nel corso dei prossimi mesi non una recessione, bensì un atterraggio morbido. Riteniamo quindi che crescita economica e i tassi di interesse continueranno a bilanciarsi fra di loro, e a far salire i mercati azionari ma più moderatamente le materie prime. Frattanto il dollaro tenderà a indebolirsi nei confronti delle altre valute internazionali. Chi invece vede recessione, default o altro all’orizzonte? A parer nostro sono elucubrazioni mentali, forse avranno ragione, ma al momento gli indicatori sia predittivi che contingenti sconfessano queste ipotesi.

Inoltre, la tendenza di lungo temine da ottobre, e poi dicembre ha girato al rialzo.

Come comportarsi quindi? Semplice guardare di volta in volta i supporti di lungo termine che al momento sono ben lontani dai prezzi attuali. Dovremmo essere solo all’inizio di un mercato toro come da nostra previsione decennale.

La seduta di contrattazione del 7 febbraio si è chiusa in rialzo a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.156,70

Nasdaq C.

12.113,79

S&P 500

4.164,00.

Fra qualche anno molti che oggi dicono che presto ci saranno nuovi minimi, forse si convertiranno al rialzo, e si racconterà del grande mercato toro che è iniziato nell’ottobre del 2022 e poi confermato dal gennaio del 2023. Sarà così? Vedremo. Come al solito le nostre previsioni e affermazioni dovranno essere analizzate e confermate dai prezzi. Altrimenti saremmo noi a fare elucubrazioni mentali.

Ecco i livelli che fra oggi e domani manterranno il trend al rialzo:

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.581

Nasdaq C.

11.835

S&P 500

4.086.

Cosa attendiamo per la seduta odierna?

Un rialzo.

