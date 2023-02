Dove mettere posate, piatti e bicchieri a tavola: come apparecchiare la tavola secondo il galateo

Le regole del bon ton possono esserci d’aiuto per le occasioni formali e importanti. Scopriamo come apparecchiare correttamente, per avere una tavola elegante e raffinata.

Durante la settimana c’è sempre poco tempo da dedicare alla casa, i ritmi sono frenetici e la lista delle cose da fare ci sembra spesso infinita. Pensare ai pranzi ed alle cene è già abbastanza impegnativo e l’obiettivo è cercare di velocizzare qualsiasi attività. L’unico momento di pace è quando siamo seduti in tavola, insieme a tutta la famiglia, mentre gustiamo delle calde pietanze.

Ma anche in questo caso, per rendere tutto più pratico e funzionale, ci limitiamo ad apparecchiare con elementi essenziali, senza pensare alle formalità. Però, conoscere le regole del galateo potrebbe essere utile per organizzare eventi speciali. Potremmo, ad esempio, mettere in pratica alcuni accorgimenti la domenica e stupire i commensali con una tavola raffinata ed elegante.

Dove mettere posate, piatti e bicchieri a tavola per pranzi e cene formali

La scelta della tovaglia è importante, cambia anche in base al tavolo, se in legno servirà un panno protettivo da posizionare sotto. È fondamentale, però, che sia ben stirata, pulita, senza macchie e che copra perfettamente tutta la superficie. Scegliamone una in stoffa, non necessariamente preziosa, ma sempre abbinata ai tovaglioli, che abbiano quantomeno lo stesso stile. Rispettiamo la giusta distanza tra i commensali, optiamo per un centrotavola, candele o altri elementi decorativi proporzionali alla grandezza del tavolo. Non tutti sanno che prima dovremo mettere i piatti piani, o i sottopiatti, se vogliamo una tavola elegantissima.

Aggiungiamo un piatto fondo, o un piattino da antipasto, a seconda della portata, un piattino del pane, in argento o porcellana, a sinistra sopra le forchette. Partendo da quella più esterna, accanto il tovagliolo, posizioniamo la posata che utilizzeremo per il primo, la seconda sarà per mangiare il secondo. Per il dessert potremo servire direttamente con la forchettina o disporla sopra il piatto, con le punte rivolte a destra. I coltelli, invece, vanno a destra, con la lama rivolta verso l’interno e disponiamoli in base alle pietanze, solo alla fine l’eventuale cucchiaio da brodo.

Non confondiamoci, invece, con i bicchieri. Secondo il galateo non è così complicato se abbiamo le idee chiare. Dal servizio prendiamo solo quelli realmente utili e sistemiamoli a destra, sopra i coltelli. Prima andrà quello più grande per l’acqua e poi, in diagonale verso il basso, quelli da vino, in ordine decrescente di grandezza. Distribuiamo lungo la tavola bottiglie di acqua e vino, o caraffe, mentre un eventuale cestino del pane dovrebbe stare su un tavolino di servizio.

Perché non augurare “buon appetito”

Se abbiamo capito come e dove mettere posate, piatti e bicchieri a tavola, c’è un errore da non fare assolutamente. Quante volte abbiamo augurato buon appetito a tavola prima di gustare il primo boccone? Anche se pensiamo sia una frase gentile, per il galateo non è una buona abitudine. Questo perché nella tradizione aristocratica i pasti erano un’occasione per conversare ed il cibo non era il protagonista. I nobili, anzi, non arrivavano mai particolarmente affamati, una caratteristica che per loro era da associare a poveri e servi.