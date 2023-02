La tendenza dei mercati continua a essere rialzista, e gli oscillatori di breve termine che erano andati in ipercomprato nei giorni scorsi, oggi sono tornati a riassumere una divergenza rialzista. Questo potrebbe essere il segnale che porterà i mercati azionari verso un ulteriore rialzo di breve termine. Cosa potrebbe impedirlo? Qualsiasi tendenza e direzione cambia in seguito a un movimento di inversione. Quindi, per seguire un andamento al rialzo, i mercati dovranno reggere di volta in volta determinati supporti. Procediamo per gradi.

Da inizio anno i mercati europei continuano a mostrare una buona forza relativa. Piazza Affari ha guidato i rialzi in Europa con una percentuale superiore al 12%, a seguire gli altri. A Wall Street, il Nasdaq ha segnato un rialzo del 12% circa, lo S&P 500 intorno al 6%, e il Dow Jones intorno al 3%.

Continuerà questa forza dell’Europa? Potrebbe. Scommettiamo comunque su un 2023 di forte rialzo per Piazza Affari. Il Governo Meloni piace agli investitori, anche se potrebbe preoccupare un ulteriore rialzo dei tassi, e l’impatto che questo potrebbbe avere sul nostro debito pubblico.

I mercati azionari verso un ulteriore rialzo di breve termine

Alle ore 16.51 della giornata di contrattazione del 7 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.356

Eurostoxx Future

4.209

Ftse Mib Future

27.160

S&P 500 Index

4.104,97.

Andamento previsto per questa settimana

Per il momento tutto sembra in linea con la previsione fatta. Preventiviamo però la seguente modifica dello scenario: domani i prezzi dovrebbero andare al rialzo, per poi assistere a un ritracciamento intraday nelle prime ore di contrattazione di giovedì.

I mercati azionari verso un ulteriore rialzo di breve termine: cosa potrebbe impedirlo?

Ecco i prezzi che manterranno il trend settimanale al rialzo fra oggi e domani:

Dax Future

15.300

Eurostoxx Future

4.197

Ftse Mib Future

26.760

S&P 500 Index

4.037.

Solo sotto questi livelli in chiusura giornaliera si potrebbe assistere all’inizio di una fase ribassista di breve termine. Non vediamo pericoli, e ad oggi proiettiamo un’accelerazione fino al 17 febbraio. Prossimo test per la tendenza sarà il 9 febbraio.

