Non sono le solite vacanze; non si rinuncia al benessere e movimento ma bisogna praticare gli sport in spiaggia in tutta sicurezza. Bisogna fare la giusta attenzione e dotarsi di un po’ di pazienza. Ecco come praticare le principali discipline on the beach con mascherine e distanziamento.

Le regole Covid allo stabilimento balneare

Dopo aver fatto attenzione negli spazi comuni dello stabilimento balneare, come reception spogliatoi, cabine e docce. I nostri esperti della redazione benessere, consigliano inoltre di effettuare prenotazioni e pagamenti online e di arrivare in spiaggia con il costume già a dosso. Per ridurre la permanenza negli ambienti chiusi.

In sicurezza sulle onde

Sport in spiaggia con le regole Covid? Ecco alcuni esempi. Il kayak il sup con pagaya sono perfetti per mantenere il distanziamento sociale. Canoa e tavola, richiedono il distanziamento di 1 metro a terra e due metri in acqua. Questi sport agiscono sul girovita e i tricipiti. Sulla tavola si può praticare anche l’Asana yoga.

Le regole Covid per il diving

Per gli amanti delle immersioni, la stagione subacquea prevede non solo le regole di distanziamento negli spazi comuni, ma soprattutto nella gestione dell’attrezzatura. Maschera boccaglio ed erogatore, che sono a diretto contatto con bocca e naso, vengono noleggiati insieme alle pinne, con pacchetti di immersioni multiple. Perché vengono sanificati e affidati all’ allievo che li conserva a casa per tuto il periodo del corso. La muta e il gav vengono invece igienizzati dopo ogni uso nei centri di diving.

Sport in spiaggia con le regole Covid

Durante i briefing a terra e la preparazione in barca si deve indossare la mascherina. Anche a bordo i posti sono distanziati in spazi assegnati. Per chi fa un corso di primo livello le lezioni sono personalizzate con istruttore a distanza di due metri. La mascherina si deve tenere a dosso fino all’inizio dell’immersione e va rimessa al rientro in barca.