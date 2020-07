La fiducia nella ripresa non appare più così granitica sui mercati. O per lo meno non oggi. Infatti gli indici europei non inviano segnali rassicuranti, A differenza dei futures Usa. Ma procediamo con ordine.

Cosa sta accadendo in Europa?

Cosa sta accadendo in Europa? Nulla di particolarmente strabiliante, soprattutto analizzando la giornata sui mercati e i titoli da monitorare. In Europa si guarda con timore alla ripresa dei contagi dall’altra parte dell’oceano. Timore che a quanto pare non contagia Wall Street, in fase di ripresa durante la pre-apertura. In particolare a Piazza Affari scoppia il caso Banca Generali che secondo alcune voci potrebbe essere coinvolta in operazioni riguardanti le cartolarizzazioni con sottostante crediti collegati a società a loro volta appoggiate da organizzazioni criminali. Ad ogni modo, un quarto d’ora dopo le 16, il listino di Milano segna lo 0,2% in territorio negativo, come anche il Ftse 100 di Londra. Peggio vanno le cose in Francia dove si sfiora il -0,8%. Per il Dax di Francoforte, invece, non si va oltre lo 0,3%. Ma sempre in territorio negativo.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Cosa comprare sul Ftse Mib? Quali le azioni da comprare a Piazza Affari? Grandi nomi in primo piano tra gli analisti di Banca Akros. Il primo titolo buy stando alle loro proiezioni, è Leonardo (target a 8,50 euro), Moncler (37,50 euro), Mondadori (1,70 euro). Buone notizie anche per Eni (buy con obiettivo di 11,50 euro). Ma Eni attira l’attenzione anche di Equita che punta sul cane a sei zampe con un target a 11 euro. Per loro bu anche su Telecom Italia (target di 0,47 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Guardando la giornata sui mercati e i titoli da monitorare, a Wall Street, invece, le cose sono leggermente differenti. La corsa continua, soprattutto per i tecnologici con un Nasdaq che, poco prima delle 16.30 (ora italiana), sfiora l’1,2%. D segnalare, però, un avvio incerto sui listini. Ad ogni modo sono altrettanto da segnalare alcuni rating, in particolare quello di Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) che è stata ribadita come Buy con un obiettivo di prezzo aumentato a $ 400. A deciderlo è stata Deutsche Bank. Positivo il rating sui bancari nel report di Seaport Global che vota buy su Goldman Sachs Group Inc. (t.p $ 261), Citigroup Inc ($ 65) e Bank of New York Mellon Corp. ($ 51).

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi, le richieste settimanali di mutui in Usa che superano i 2,2 milioni di domande contro il calo di -1,8 registrato la scorsa volta.