Dopo un anno faticoso, cosa ne sarà della nostra estate? E soprattutto, visto che estate fa rima con mare, quali sono le regole da rispettare in spiaggia? La Fase 2 ha sicuramente riaperto molte possibilità di svago, ma i dubbi sono ancora tanti. Non è chiaro il modo in cui potremo godere delle nostre ferie. Sono tante le regioni che stanno tentando di adattarsi alle restrizioni per riaprire le spiagge. Igienizzanti e servizi di sicurezza per gli stabilimenti balneari, distanziamento programmato per le spiagge libere. Una regola vale per entrambe: non ci può essere un distanziamento minore di 10 metri quadri. Quindi, attenzione a quando andate in spiaggia: cercate di mantenere il più possibile questa distanza consigliata!

Le regole anti-Covid per andare negli stabilimenti

Gli stabilimenti hanno preso molto seriamente l’emergenza Covid-19 . Per andare negli stabilimenti balneari, si potrà prenotare. Nulla di obbligatorio, sia chiaro. La prenotazione però aiuterà i gestori degli stabilimenti a contenere l’afflusso di persone e a riservare gli accessi. Verrà misurata a tutti la temperatura corporea all’ingresso. Se dovesse essere superiore a 37,5°C, non si potrà entrare.

Gel e prodotti igienizzanti saranno disponibili per tutti i clienti. Piscine chiuse e lettini limitati per garantire il distanziamento. Inoltre, tutti i servizi dovranno essere sanificati.

Mascherina obbligatoria invece per i clienti, ma solo all’ingresso! Per il resto della giornata potrete godere del sole sul vostro viso, ma, se lo farete, occhio a rispettare il distanziamento!

Quali sono le regole da rispettare in spiaggia? Le spiagge libere

La spiaggia libera riapre i battenti, e molti di noi non vedevano l’ora. Potremo godere di un piacevole bagno nell’acqua salata che tanto abbiamo sognato in questi mesi.

Ci saranno però delle novità: non sono ammessi sport e giochi di squadra tipici della spiaggia. Quindi rimandiamo il beach volley e i racchettoni alla prossima estate! Concessi, però, i giochi e gli sport individuali: nuoto, surf e windsurf saranno i protagonisti dell’estate! Tutto ciò sarà consentito, sempre però sotto una regola principale: rispettare le distanze.

Si tenterà di mappare le spiagge, tracciando i perimetri in cui si potranno posizionare sdraio e ombrelloni, per garantire la distanza. Sono state inoltre generate delle app (come la Seapass) per individuare il numero delle persone presenti in spiaggia.

A ognuno il suo

Come per molti altri aspetti, anche la questione del mare sta seguendo regole diverse in base alla regione. Quindi, ogni luogo avrà le sue date di riapertura, anche se le regole saranno grosso modo le stesse. Queste le regioni che hanno già stabilito delle date per la riapertura:

18 maggio: Veneto, Liguria, Toscana

20 maggio: Calabria

23 maggio: Emilia Romagna e Campania

25 maggio: Puglia e Basilicata

29 maggio: Lazio e Marche

1 giugno: Abruzzo

6 giugno: Sicilia