Capita anche alle stelle di fare le bizzose. Non solo alle star del calcio o del cinema. Anche l’oroscopo può ribaltare le previsioni e dare soddisfazione a che si aspettava un periodo buio. Splendide notizie per questi 3 segni che nel fine settimana ribalteranno i pronostici portando a casa denaro, amore e passione. Senza guardare troppo lontano, ecco i fortunati che tra sabato e domenica potrebbero ritrovarsi con la marcia in più. Ovviamente usiamo sempre il condizionale perché l’oroscopo non è una legge matematica, ma una previsione. Un po’ come il tempo.

Quanta energia per i Pesci

Potremmo usare un gioco di parole per dire che i Pesci stanno proprio stretti nell’acquario in questo periodo. C’è tanta energia e tanta voglia di movimento, soprattutto al lavoro. Ma, mentre nella professione ci sono dei saliscendi da brividi, in amore e nella fortuna c’è Mercurio a dare una spinta. Il messaggero degli Dei è pronto a portare buone notizie. I Pesci devono approfittare proprio della forza dell’amore per consolidare la professione e partire a razzo per traguardi ambiziosi.

Splendide notizie per questi 3 segni che nel fine settimana ribalteranno i pronostici portando a casa denaro, amore e passione

Fuoco e fiamme anche per un segno tradizionalmente abbastanza equilibrato come il Sagittario. In questo caso il segno è circondato da tantissimo ottimismo. Probabilmente dovuto al fatto che i nati sotto questo segno non arrivino da un periodo eccezionale. Trattandosi però di un segno caratterialmente molto reattivo, anziché abbandonarsi al pessimismo, si lancia nell’ottimismo. Cosa che potrebbe dare una mano soprattutto in amore e nella fortuna. Da un punto di vista professionale, siamo invece in una fase di stand by. Come abbiamo però previsto in precedenza, l’orizzonte 2022 prevede importanti schiarite professionali per i Sagittari. Intanto, per questo weekend, meglio farsi coccolare dal partner, aspettando però anche un inatteso colpo di fortuna.

Ecco il segno dell’imprevisto

Tra i 3 segni protagonisti del fine settimana, quello che ribalta abbastanza clamorosamente i pronostici, è il Capricorno. I nati sotto questo segno si sono messi in testa di cambiare la loro vita. Partendo da un principio fondamentale della vita: la solidità di coppia. E a rafforzare questa convinzione, anche in questo caso c’è l’appoggio di Mercurio. Potrebbero passare in queste ore dei treni molto importanti, sui quali è necessario salire assolutamente. Il vento del cambiamento potrebbe infatti concedere pochissime occasioni e non riproporsi più per un bel po’ di tempo. La parola d’ordine da seguire in questo momento è: strategia. Il Capricorno, così come un grande generale sul campo di battaglia, deve valutare i pro e i contro, scegliendo la strada della vittoria in pochissimi secondi.

