Molti arrivano al fine settimana di cattivo umore, stressati, dopo aver visto tutto nero per aver infilato la classica settimana “no”. Molti altri odiano il fatidico lunedì, pensando a tutto quello che dovranno affrontare durante la settimana. Una volta c’era l’abitudine di preparare una torta domenicale che ci avrebbe accompagnati anche a inizio settimana. Ecco, una sfiziosità gustosa, ma leggera nelle calorie, senza farci sentire in colpa se ci concediamo una piccola delizia o un bis. Se non la divoriamo tutta subito, cerchiamo solo di conservarla per il lunedì così da partire col buonumore. Non servono per forza i classici tiramisù e crostata per preparare un dolce delizioso con questo dessert alternativo veloce e gustoso.

Tante vitamine per un dolcetto energetico

Un dolce senza troppe calorie, ricco di fibre, vitamina C per l’inverno, e con i famosi antiossidanti dei frutti di bosco. Ecco il nostro muffin ai lamponi rossi, mandorle e cioccolato bianco. Muniamoci di questi ingredienti:

75 grammi di farina di riso o farina senza glutine;

50 grammi di mandorle, o anche farina di mandorle;

50 grammi di zucchero;

1 uovo;

65 gr di burro ammorbidito a temperatura ambiente;

60 ml latte o latte vegetale;

50 grammi di cioccolato bianco;

80 grammi di lamponi rossi;

½ bustina lievito per dolci.

Abbiamo inserito tutte le alternative light, visto che abbiamo avuto la fortuna di assaggiarlo in versione classica e leggera.

Non servono per forza i classici tiramisù e crostata per preparare un dolce delizioso con questo dessert alternativo veloce e gustoso

Sotto con la preparazione:

lavoriamo per alcuni minuti il burro con lo zucchero, aggiungendo l’uovo e amalgamando;

inseriamo le farine setacciate, il lievito, continuando a mescolare delicatamente, con molta attenzione a non creare grumi;

aggiungiamo il latte, il cioccolato bianco grattugiato o spezzettato grossolanamente, e versiamo negli appositi stampini per muffin. Con l’aggiunta per ultimi dei lamponi;

cuociamo per 20 minuti a 180 gradi, e facciamo la prova dello stecchino, lasciando eventualmente ancora in forno per altri 4/5 minuti;

cospargiamo di zucchero a velo una volta raffreddati, o in alternativa, capovolgiamoli ancora caldi in un mix di zucchero di canna e un pizzico di cannella. Una versione quest’ultima molto americana e meno europea, ma che piace molto ai bambini.

