Splendide idee per arredare il nostro tavolo in salotto in maniera originale

Splendide idee per arredare il nostro tavolo in salotto

Basta veramente poco per rinnovare l’aria del salotto. Possiamo cambiare alcuni oggetti, spostare l’ordine delle cose e, in questo caso, il risultato cambia eccome. Da non sottovalutare mai i vari decori della casa.

È tempo di cambiamenti ed è arrivato il momento di rinnovare un pochino casa. Ma non dobbiamo per forza pensare a quei grandi lavori di ristrutturazione che ci impiegano settimane, a meno che non siano necessarie. Possiamo anche compiere dei piccoli gesti che rivoluzioneranno casa.

Cambiamo l’ordine delle cose

Molto spesso possiamo dare una nuova aria al salotto anche solamente cambiando l’ordine dei vari oggetti in casa. Potrà sembrare una cosa banale, ma con un diverso posizionamento dei vari mobili il nostro appartamento sembrerà come nuovo. Ogni tanto arriva la voglia di rifare tutto da capo, ma quello che possiamo semplicemente fare è vivere in un nuovo spazio. O almeno lo sarà per i nostri occhi.

E quindi possiamo cambiare la posizione del divano, del televisore, di alcune librerie e via discorrendo. Ovviamente è possibile farlo con tutti quei mobili non su misura o che non sono attaccati al muro.

Splendide idee per arredare il tavolo in salotto al meglio

La creatività non deve mancare e qui possiamo veramente dare spazio alla nostra mente. Spesso davanti al divano, vicino ad una poltrona in sala oppure sotto il televisore possiamo trovare un tavolino. Ma non dobbiamo assolutamente lasciarlo vuoto perché per adornare casa in modo impeccabile possiamo aggiungere dei piccoli e semplici oggetti che cambiano le carte del gioco.

Un oggetto di design

Un’idea molto bella è quella di posizionare sul tavolo un oggetto di design. Qualunque cosa va bene: da delle sculture fino a delle lampade, passando per oggetti ibridi. Perfetta è tipo la lampada con il topolino di Seletti oppure la scimmia. Ma anche il cactus di Gufram, delle candele come quelle di Candle Hand.

Dei libri

Uno sopra l’altro oppure posizionati vicini, i libri sul tavolino sono un’ottima idea per arredare casa. Magari possono trattare il mondo dell’arte, della moda, del design, ma anche viaggi o altro. Possiamo mettere anche dei magazine, i famosi coffee table book, perfetti per stare sul tavolino. Infine, dei libri di fotografia oppure dei libri che stiamo leggendo.

Delle piante

Anche delle bellissime piante possono adornare la casa. Un po’ di verde infatti fa sempre bene e porta subito all’ambiente un pochino di verità e freschezza. Facciamo però attenzione a quale pianta scegliamo, perché è importante l’esposizione al sole. Ecco delle splendide idee per arredare il tavolo del salotto.