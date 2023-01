Alcuni libri in uscita nel nuovo anno assolutamente da leggere-proiezionidiborsa.it

Non solo film o serie TV, ma anche tantissimi libri. Il 2023 si arricchisce di nuove e splendide pubblicazioni. I generi sono diversi, tutti pronti a sorprenderci piacevolmente: l’importante è trovare il proprio libro

Ormai il primo mese del 2023 è quasi giunto al termine. Nelle sale cinematografiche e anche sulle varie piattaforme di streaming sono usciti tantissimi film. Ma nel vecchio mondo della carta? Cosa sta succedendo? Quali sono i libri del 2023 che possiamo leggere?

Le proposte nelle varie librerie sono moltissime e, ogni volta che entriamo in una di queste, non sappiamo mai quale libro scegliere. Allora ci fermiamo davanti allo scaffale e iniziamo a leggere le diverse trame finché poi non troviamo il libro veramente che ci appassiona e che decidiamo di comprare.

Altre volte, invece, siamo spinti dal nome dell’autore, magari è un grande scrittore che sforna libri di successo uno dietro l’altro. In altri casi, poi, la curiosità viene dal libro stesso, che raggiunge i piani alti delle classifiche e che quindi dobbiamo per forza leggere.

Ultimo caso sono le biografie o le storie personali di alcuni personaggi famosi che, tramite dei book, decidono di dire la loro e di raccontare il proprio punto di vista.

Alcuni libri in uscita nel 2023 che non possiamo perderci

Per iniziare partiamo proprio da questo ultimo caso. Infatti, nel 2023 è uscito il libro Spare-Il Minore del Principe Harry. Finalmente Harry racconta la sua storia: pagine dense di analisi e rivelazioni, frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza che l’amore vince sempre sul lutto. Un libro che sta incuriosendo sempre più persone sia perché su Netflix è uscita la serie TV su Megan e Harry sia perché il libro è uscito dopo la morte della Regina Elisabetta. Perché non farlo uscire prima? Molti si chiedono.

Altro libro da non perdere è La vita intima di Niccolò Ammaniti che torna con un nuovo romanzo del genere narrativa psicologica. Il book racconta la storia di Maria Cristina Palma, una donna che ha una vita all’apparenza perfetta. Un giorno, ella riceve un video sul proprio telefono che cambierà tutto: nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti.

Una potente commedia nera è, invece, Come uccidere la tua famiglia di Bella Mackie. Un libro che è una satira sulle famiglie disfunzionali e sui privilegi di classe, nonché un’analisi feroce sulla fissazione dei Media per il mondo del crimine e alle falle di un sistema che non ammette deviazioni dalla norma.

Ecco, allora, alcuni libri in uscita nel 2023 da leggere.