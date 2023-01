Non spenderai più 1 € per affilare i coltelli da cucina con 2 metodi casalinghi e semplici

Se amiamo cucinare uno dei nostri alleati è sicuramente il coltello da cucina. Lo utilizziamo tantissimo e sicuramente abbiamo il nostro preferito. Dopo averlo usato per molto tempo, purtroppo, potrebbe non tagliare più come un tempo. Niente panico! Ci sono due metodi che non ci faranno spendere un soldo per affilare i nostri coltelli.

Per cucinare abbiamo sicuramente bisogno degli strumenti giusti. Dalle pentole ai particolare utensili, scegliere i giusti alleati per creare le nostre ricette è fondamentale. Uno di questi è sicuramente il coltello, che viene usato tantissimo durante la preparazione degli ingredienti.

Di sicuro abbiamo il nostro coltello preferito che utilizziamo da molto tempo. Per questo motivo potremmo notare che dopo del tempo il coltello non taglia più come un tempo. Spesso farlo affilare potrebbe costarci molto di più che comprarlo nuovo. Se non vogliamo rinunciare al nostro strumento di fiducia, però, possiamo anche optare per una soluzione fai da te. Infatti, ci sono due metodi efficaci per rendere i nostri coltelli taglienti come nuovi e senza spendere un soldo.

Non spenderai più 1 € per affilare i coltelli utilizzando una semplice tazzina

Per il primo metodo avremo bisogno di un oggetto presente in tutte le case. Si tratta di piatti o tazzine da caffè in ceramica. Non tutti sanno, infatti, che la ceramica è un materiale abrasivo. In alcuni casi viene anche utilizzata come elemento nella produzione di strumenti per affilare.

Prendiamo la tazzina o il piatto e capovolgiamoli. Durante l’operazione potremmo rovinarli, quindi scegliamone sempre di vecchi o inutilizzati. Iniziamo poi a strofinare la lama del coltello sul pezzo di ceramica, alternando i lati. Strofiniamo prima un lato e poi l’altro diverse volte, perché ci vorrà un po’ di tempo per ottenere un buon risultato. La ceramica potrebbe creare delle imperfezioni sulla lama, per la sua funzionalità andrà benissimo e non inciderà sulla precisione del taglio.

Per capire se abbiamo effettivamente affilato la lama sufficientemente, prendiamo un foglio di carta e proviamo a tagliarlo. Ricordiamoci di tenerlo in tensione tra le dita. Facciamo sempre attenzione quando maneggiamo coltelli affilati e durante la loro affilatura.

Una tecnica degna di un film

La seconda tecnica l’abbiamo vista spesso in televisione, ma potremmo non aver collegato la sua vera funzione. Non solo non spenderai più 1 € per affilare i coltelli, ma ti sentirai un vero chef da film. Si tratta di affilare i coltelli con altri coltelli. Impugniamo il coltello da affilare in una mano e nell’altra quello che farà da affilatore.

Poi, iniziamo a sfregare le lame una contro l’altra, dall’impugnatura fino alla punta. Ripetiamo questa operazione per entrambi i lati del coltello. Dovremo ripetere questa operazione almeno 50 volte per ottenere dei buoni risultati, ma non oltre le cento volte per evitare di rovinare i coltelli.

Semplifichiamoci la vita con una pietra

Il metodo più veloce, però, rimane sempre acquistare una pietra per affilare. Si tratta davvero di una piccola spesa, che consiste in meno di 20 €, e ci permette un risultato assicurato. Se siamo di fretta o non vogliamo spendere un centesimo, però, questi due metodi potrebbero essere quelli vincenti.