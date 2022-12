Scopri come avere piante grasse belle anche in inverno all’esterno o dentro casa

come avere piante grasse belle anche in inverno-proiezionidiborsa.it

Uno spazio esterno o interno alla casa con delle piante è molto bello e accogliente. Oltre alle classiche rose o erbe aromatiche possiamo coltivare con successo le succulente. In inverno però hanno bisogno di alcuni accorgimenti. Scopriamoli continuando la lettura.

In natura ci sono tantissime specie vegetali. Se hai un balcone probabilmente avrai scelto con attenzione le piante adatte all’esposizione e al clima in cui vivi. Ce ne sono alcune, le succulente, che in generale sono molto resistenti al caldo e al freddo. Bisognerebbe però tenere conto della temperatura soprattutto invernale. Le piante grasse solitamente crescono bene in un luogo luminoso, arieggiato e caldo. Molte anche all’esterno in inverno fanno una bella figura.

Scopri come avere piante grasse belle anche in inverno con poche cure

Se ne hai qualcuna devi sapere che da ottobre in poi le piante succulente vanno in riposo vegetativo. In questo periodo verranno sospese irrigazioni e concimazioni. Se il termometro scende molto al di sotto dei 10 gradi all’esterno, sarebbe preferibile ripararle con un tessuto non tessuto. Ancora meglio, se puoi, trasportale dentro casa. Qui, però, la temperatura ideale si aggira sui 7, al massimo 15 gradi per molte di esse. Specialmente se accendi i riscaldamenti, l’aria potrebbe essere troppo secca. Potresti bagnarle poco e solo una volta al mese.

Per l’eventuale polvere che puoi notare tra le spine, metti dei guanti e opera con un pennello. Potrebbe servirti anche un getto di aria fredda del phon.

Dove mettere le piante grasse all’interno

In casa le piante grasse le potresti mettere su un davanzale per ricevere luce dall’esterno. Fai attenzione, però, se hai bambini o animali in casa. Le spine pungono e possono essere un pericolo per loro. Così anche eventuali fiori. Meglio posizionare i tuoi vasi, in quel caso, in alto.

Ci sono piante grasse ricadenti, poi, che vanno bene in cesti di vimini o altri contenitori da appendere. Sono belle e decorative. In alternativa puoi sistemarle su degli scaffali. Pensiamo, ad esempio, al sedum burrito o al senecio rowleyanus.

Qualche consiglio sul cactus di Natale

Se sotto l’albero, oltre a vini, maglioni, profumi, ti hanno regalato il cactus di Natale, potresti prendertene cura in modo appropriato. Al contrario di molte altre piante grasse, predilige una temperatura tra i 15 e i 20 gradi. Cresce bene in un luogo in semi ombra. Se in estate richiede irrigazioni frequenti, in inverno saranno più rare. Meglio, però, mantenere umido il terreno. Questo dev’essere adatto alle piante grasse e con fondo in argilla espansa. Le succulente, in generale, temono il ristagno d’acqua. Il vaso, quindi, sarà forato. Attenzione a svuotare il sottovaso.

Quando scopri come avere piante grasse belle anche in inverno ti senti pronto a coltivarle e anche a comprarne altre. In tal caso, se nel vaso della nuova pianta vedi solo torba, travasala. Scegli un terreno per succulente e, come abbiamo visto, unisci delle palline di argilla per aiutare il drenaggio.