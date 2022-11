Idee e segreti per infoltire e rinnovare l’albero di Natale e come pulire quello finto

L’atmosfera delle feste è già nell’aria, le strade e i negozi si riempiono di luci colorate e decorazione allegre a tema natalizio. Non rimane che rispolverare gli scatoloni dove abbiamo conservato lo scorso anno tutti gli addobbi e dare un nuovo aspetto alla casa.

Che Natale sarebbe senza quel clima magico e unico che si crea in casa, con le tavole imbandite da prelibatezze salate e dolci. Non c’è dubbio che il vero protagonista sia l’albero, che solitamente è un abete ricco di rami e folto, dove appendere le varie decorazioni che abbiamo accumulato negli anni. Molti, per diverse ragioni, preferiscono acquistare quello sintetico, che si può sfruttare per più anni e si mantiene nel tempo e non sporca.

Alcune semplici idee e segreti per infoltire e rinnovare l’albero per le feste

L’albero dovrebbe essere perfetto per dare quell’effetto straordinario che desideriamo, ma anche quello finto richiede qualche accorgimento, soprattutto con il passare del tempo. Dopo svariati utilizzi tende a perdere volume e non appare più come appena comprato.

Per dare nuovamente vigore e farlo sembrare più pieno, potremo ricorrere a dei semplici accorgimenti. Partendo dal basso, la prima cosa da fare è stendere per bene ogni singolo ramo e aprire al massimo gli aghi finti, per coprire gli spazi vuoti.

Se lo posizioneremo in un angolo, potremo sfruttare i rami posteriori per piegarli in avanti. Una soluzione strategica è scegliere degli addobbi oro o argento, perché riflettono la luce e danno profondità. Potremo acquistare delle foglie e bacche finte per fare apparire l’albero meno spoglio. Usiamo decorazioni bianche e della neve artificiale per dare un effetto ottico spettacolare, che “ingrassa” l’albero.

I rimedi per pulire l’albero sintetico

Oltre a mettere in atto idee e segreti per rinnovare e infoltire l’albero, bisognerebbe pulirlo a regola d’arte prima di montarlo. Dopo mesi trascorsi all’interno di contenitori, potremmo ritrovarlo sommerso di polvere e ragnatele. Recuperiamo, quindi, ogni singolo ramo e spolveriamo con un panno antistatico o con un piumino cattura polvere.

Per essere sicuri di aver eliminato ogni traccia, puntiamo il phon con aria fredda e poi vaporizziamo una miscela di acqua e sapone di Marsiglia. Delicatamente, con un panno in microfibra, asciughiamo i rami, per poter cominciare a montare e addobbare l’albero.

Decorare e addobbare con il fai da te

Per dare un aspetto diverso al solito albero di Natale, potremmo rinnovarlo con alcuni elementi di recupero o creazioni fai da te. È il momento di usare di i nastri colorati conservati da tempo, per arricchire i rami con graziosi fiocchetti. Raccogliamo pigne e fiori freschi, da dipingere con una bomboletta spray, da posizionare a piacimento.

Ritagliamo alberelli e stelle dal cartone avanzato e coloriamoli con acrilico, facciamo un foro in cima e appendiamoli. Ugualmente potremo sfruttare i coperchi dei barattoli, per dipingerli e dare vita a delle decorazioni fantasiose e originali.