Per conquistare la fiducia degli altri subito basterebbe un colore

La fiducia è l’elemento essenziale su cui basare ogni tipo di rapporto con gli altri individui. Senza fiducia non avremmo amici, non avremmo un partner né un lavoro. È anche vero che, rispetto al passato tendiamo ad esser più diffidenti nei confronti del prossimo: affidarsi agli altri e dare fiducia è sempre più difficile. Uno studio universitario della Soochow University in Cina ha condotto una ricerca interessante a questo riguardo. Vediamo in cosa consiste.

Per conquistare la fiducia degli altri subito basterebbe qualcosa di blu

Secondo la ricerca cinese pubblicata nel 2021 sull’International Journal of Engineering Research & Technology i colori dei nostri abiti influenzerebbero i nostri rapporti di fiducia. Gli studiosi hanno sottoposto a 32 persone del campione, alcune figure di individui, identiche, a cui veniva modificato il colore degli abiti tramite software. I colori scelti erano blu, giallo, rosso, verde, viola, arancione, blu-viola giallo-verde e blu-verde. Ebbene, il colore blu è risultato esser il colore migliore da un punto di vista della fiducia. In seconda posizione della classifica dei colori che inducono a fidarsi di noi troviamo il blu-viola.

Blu come il cielo e la cromoterapia

La scelta del colore del nostro outfit giornaliera potrebbe esser ispirata dalla moda, dalla praticità. In base allo studio universitario citato, il blu sarebbe il colore da indossare, ad esempio, ad un colloquio di lavoro. Il fenomeno che lega il blu alle persone più affidabili potrebbe spiegarsi con il fatto che colleghiamo il blu a sensazioni di quiete e gioia. Un cielo terso, il mare calmo, sono tutte associazioni di idee che rendono il blu il colore più affidabile. Queste associazioni sono ad esempio alla base della cromoterapia. Il blu è il colore della quiete adatto alla pittura delle stanze da letto ed è anche fra i colori di tendenza 2022 per le pitture murali.

Quale colore evitare per far colpo

Il verde è il colore, invece, da evitare, sempre secondo la ricerca cinese. In molte culture il verde viene etichettato come colore dell’invidia ed identifica le persone con secondi fini. Anche in questo caso ci sono retaggi culturali che pesano sulle nostre scelte. Per far colpo sui nostri interlocutori e creare un’immediata fiducia, occorre prima di tutto badare a ciò che indossiamo. Il blu o il blu-viola sono tinte rassicuranti che predispongono positivamente chi abbiamo di fronte.

Consigli per un outfit di fiducia

Per stimolare la fiducia altrui, l’ideale sarebbe indossare una camicia od un maglione blu cobalto. Abbineremo la parte top ad un pantalone o ad un jeans blu navy o blu denim. Ecco quindi il primo step per conquistare la fiducia degli altri.

