Molti di noi trascorrono le vacanze estive in località turistiche calde e mediterranee. C’è chi invece vuole scappare dal caldo torrido e predilige luoghi nordici e freschi. Oggi vogliamo parlare di una destinazione perfetta se vogliamo fare il bagno, in un mare turchese e cristallino, senza temperature torride. Parleremo di un’isola poco frequentata nei mesi estivi ricchissima di bellezze paesaggistiche e culturali. Ci sono spiagge da sogno e temperature sotto i venti gradi in questa zona d’Europa da scoprire per le ferie estive.

Una località ricca di bellezze

Se pensiamo alle isole da conoscere d’estate con un mare da sogno ci vengono in mente Creta, la Sardegna e Ibiza. In realtà, il mare è bello e balneabile non soltanto nel Mediterraneo, ma anche nei Paesi nordici. Oggi vogliamo proprio parlare delle coste irlandesi, poco valutate ma così belle anche d’estate. In particolare, andremo nella contea di Kerry, che con le coste frastagliate e le scogliere a picco sul mare contiene tutta la bellezza di questo Paese unico al Mondo.

Possiamo iniziare il nostro viaggio a Killarney, il capoluogo di questa regione celebre per la sua bellezza. Da qui possiamo raggiungere Dingle, villaggio di pescatori famoso per le spiagge lunghissime e bianche e l’atmosfera incredibilmente romantica. Se capitiamo in questa zona durante l’estate potremo stenderci in spiaggia e nuotare nelle acque calme dell’oceano.

Spiagge da sogno e temperature sotto i venti gradi in quest’isola europea

Da Dingle potremo raggiungere Cahersiveen, che si trova in una baia protetta dai venti in cui le temperature non superano i venti gradi. Proseguendo lungo il percorso del Ring of Kerry possiamo costeggiare la penisola alla ricerca di spiagge. La bellezza di questa zona è che ogni spiaggia possiede caratteristiche uniche. Da quelle rocciose piene di scogli a quelle sabbiose e dorate. Una volta sulla punta del Kerry possiamo concederci una gita fino alle isole Skellig Michael, che con le loro rocce affilate hanno suggestionato generazioni. Da qui possiamo proseguire fino Derrynane Beach, che con la sua sabbia finissima e il mare calmo è perfetta per praticare il wild swimming e la canoa o il SUP.

Il mare irlandese ci stupirà con la sua bellezza unica e con le acque fresche e ricche di fauna. Potremo avvistare le foche, le pulcinelle di mare e forse anche dei delfini. Non dovremo preoccuparci delle zanzare e del caldo, dato che anche d’estate le temperature rimangono sotto ai trenta gradi.

