Magari non ci piace ammetterlo ma siamo tutti un po’ superstiziosi. Ognuno di noi ha i suoi piccoli riti scaramantici che mette in atto ogni volta che deve affrontare una situazione importante. Abbiamo l’abito che ci porta fortuna e il piccolo amuleto che nascondiamo nella tasca della giacca. Sono piccoli rituali che ci fanno sorridere, ma hanno un grande potere rassicurante. E siamo in buona compagnia. La superstizione infatti è antichissima e largamente diffusa, come dimostra l’abbondanza di oggetti portafortuna appartenenti alle culture più svariate. Ecco perché molti stanno mettendo basilico, alloro e genziana bene in vista sul balcone di casa.

Simboli antichi e moderni

Eduardo De Filippo, il noto drammaturgo napoletano, soleva dire che essere superstiziosi è da ignoranti, ma che il non esserlo porta male, a sottolineare l’impossibilità di sottrarsi al fascino dei rituali scaramantici. Che non hanno nessuna validità scientifica, ma vengono comunque tramandati di generazione in generazione e tanti pensano possano funzionare. Se molti mettono in bella vista davanti alla porta di casa una cornucopia, è perché anticamente si pensava fosse simbolo di fertilità e di ricchezza e attirasse la fortuna in quella casa. Per gli antichi anche alcune erbe porterebbero felicità in casa, come il biancospino.

Molti stanno mettendo basilico, alloro e genziana sul davanzale della finestra e non è solo per renderlo più bello

Inoltre, alcune piante aromatiche che usiamo solitamente in cucina avrebbero il potere di allontanare la povertà e la malasorte, come il profumatissimo basilico oppure l’alloro, che allontanerebbe le influenze malefiche. Averle in cucina è una vera fortuna non solo nei nostri piatti. La splendida genziana dai fiori campanulati di colore blu proteggerebbe invece la nostra salute.

Un rituale meno noto è quello di mettere del sale grosso nello scaffale più alto della cucina. Pare infatti, secondo certe culture, che questo semplice atto attiri fortuna e ricchezza nella casa e la renda prospera e felice. È necessario però che il sale non venga impiegato in cucina né per altro uso. Deve rimanere nel barattolo e non deve mai essere toccato. Non sappiamo se funzionerà, ma provare non costa niente. Alla fin fine avremo sprecato inutilmente un barattolo di sale.

Anche se la cosa ci fa sorridere un po’, pensare che la fortuna sia dalla nostra parte ci aiuta ad affrontare la giornata con maggiore ottimismo.

