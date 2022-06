Spiagge bianche economiche e ottimo cibo in questo incantevole borgo sul mare ideale per una vacanza ad agosto vicino all’Italia

Secondo le statistiche la maggior parte degli italiani trascorrerà le vacanze estive in riva al mare. Tra le mete più gettonate troviamo quelle siciliane ma anche la Liguria con i suoi bei borghi. In molti, infatti, preferiranno rimanere in Italia anche se in questo 2022 sarà possibile ricominciare a viaggiare. Per non allontanarsi troppo dall’Italia si potrà optare per la Francia, in modo particolare per la Provenza. Oggi si andrà alla scoperta di Bormes-les-Mimosas, splendido borgo situato nel dipartimento di Var, in Provenza. Situato a circa 5 ore di automobile dal Nord Italia, vicino alla famosissima Saint-Tropez ma molto più tranquillo e meno affollato.

Bormes-les-Mimosas è il borgo delle mimose in cui gli appassionati del verde potranno ammirare centinaia di specie botaniche rare. Sorge tra il Massiccio dei Maures e il mare e vanta un lunghissimo litorale protetto dagli anni Sessanta. Un luogo tranquillo dove il tempo sembra essersi fermato, perfetto per rilassarsi e trascorrere giorni rigeneranti. Oltre a godersi spiagge bianche economiche e ottimo cibo in questo incantevole borgo si potrà passeggiare per le piccole stradine fiorite piene di botteghe artigiane. Vicoli che conducono al castello medievale in cima alla collina. Con una passeggiata si potrà raggiungere Cap Bènat partendo dalla spiaggia di Le Favière.

Bormes-les-Mimosas è anche famosa per ospitare il Fort de Brégançon, oggi palazzo presidenziale. Qui hanno soggiornato diversi Presidenti della Repubblica francesi durante i mesi estivi. Molto interessante anche il museo di arte in cui sono esposte opere di pittori locali di inizio Novecento. Per quanto riguarda le spiagge sarà possibile scegliere sia le libere che le attrezzate oltre che sabbia bianca o ciottoli. La Costa Azzurra, da Mentone in poi, è famosa per le sue favolose spiagge libere che la rendono una meta poco costosa, almeno da questo punto di vista.

Cosa mangiare

La Provenza e, in generale il Sud della Francia, ci conquisteranno anche con i loro piatti dai sapori unici. Tra questi la salate Niçoise con insalata, pomodori, tonno, uovo, acciughe e olive. Da non perdere la fougasse, una focaccia provenzale arricchita con erbe provenzali. Gli amanti del formaggio, poi, non potranno fare a meno di ordinare quello di capra servito in decine di modi diversi. Dall’antipasto al secondo sarà possibile provarlo anche fritto. Dal momento che ci si trova nei pressi di Saint-Tropez si potrà anche assaggiare una fetta di parte tropèzienne, una crostata alla crema unica. Non mancheranno, poi, i vini dai bianchi ai rossi passando per i rosé, non ci sarà che da scegliere.

