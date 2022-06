Il titolo CSP International è impostato al ribasso, ma i livelli oltre i quali i rialzisti potrebbero prendere il sopravvento sono vicini

Anche se storicamente il titolo CSP International ha sempre fatto peggio del settore di riferimento, il 2022 sembra essere un anno diverso. Da inizio anno, infatti, il titolo è il migliore del settore abbigliamento e calzature. Unico titolo, insieme a Cover 50, ad avere ottenuto una performance positiva.

Tuttavia, il titolo CSP International è impostato al ribasso e potrebbe essere diretto verso l’obiettivo in area 0,336 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in area 0,294 euro e 0,222 euro.

L’aspetto positivo, però, è che i livelli oltre i quali i rialzisti potrebbero prendere il sopravvento sono molto vicini. Potrebbe bastare, infatti, una chiusura settimanale superiore a 0,41 euro per far invertire la tendenza al rialzo. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,484 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati dalla linea rossa continua.

Avvertenza sul titolo CSP International

Prima di concludere vogliamo evidenziare alcuni aspetti che un investitore attento non deve trascurare. Il titolo CSP International capitalizza circa 15 milioni di euro. Tutto questo si traduce in scambi ridotti al lumicino. Il controvalore medio giornaliero scambiato, infatti, è molto inferiore ai 10.000 euro. Si capisce, quindi, come il prezzo possa essere molto sensibile, cioè volatile, ad acquisti/vendite di poche migliaia di euro. In casi come questi si può andare incontro a enormi guadagni, ma anche a enormi perdite. Verificare, quindi, prima di ogni investimento il controvalore medio scambiato al giorno e verificare che la volatilità sia compatibile con il proprio profilo di rischio.

Nonostante gli scambi molto ridotti, la probabilità storica che nel corso di una seduta di Borsa aperta non ci siano scambi è molto inferiore all’1%. Se, invece, si restringe l’orizzonte temporale allora questa probabilità è in forte aumento risultando essere di circa il 2%.

Il titolo CSP International è impostato al ribasso, l’inversione rialzista potrebbe essere molto vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 29 giugno in ribasso dello 0,50% rispetto alla seduta precedente a quota 0,400 euro.

Time frame settimanale

