Anziché fare polpette, ragù o polpettone potremmo usare la carne macinata per questa ricetta ancora più facile e sfiziosa

La giornata di Pasquetta da poco trascorsa è sicuramente stata attesa e acclamata da molti per almeno due motivi in particolare. Innanzitutto, cadendo naturalmente di lunedì, ha regalato un giorno in più di vacanza e relax, ottimo per staccare dal tran tran lavorativo.

Seconda cosa, non meno importante, ha sancito definitivamente l’inizio della stagione delle grigliate, allegre e conviviali.

Soprattutto chi possiede un giardino abbastanza grande non avrà esitato a rispolverare tavoli, sedie e griglia per un pranzo alla buona, ma davvero goloso.

Tra spiedini, costine, hamburger e altri tagli di carne conditi e impiegati in varie combinazioni ci sarà stato sicuramente l’imbarazzo della scelta.

E a proposito di carne, una tipologia che difficilmente manca nelle nostre cucine, assieme alle fettine o alle cosce di pollo, è il macinato.

Il pollo, si sa, è facile da abbinare e da cuocere, leggero e dietetico, mentre il macinato lascia al nostro estro creativo diverse possibilità.

Tuttavia, anziché fare polpette, ragù o polpettone potremmo usare la carne macinata in modo alternativo, ma non per questo meno semplice o goloso.

Si tratta di realizzare dei tramezzini di carne con un ripieno aromatizzato al pesto: la ricetta perfetta per cambiare un po’ la cena dell’ultimo minuto.

Per realizzarla ci occorreranno:

500 g di carne macinata;

1 uovo;

50 g di Parmigiano grattugiato;

sale e pepe q.b.;

formaggio;

prosciutto cotto;

pesto.

Per prima cosa, amalgamiamo la carne con l’uovo e magari aggiungendo anche spezie a piacere qualora desiderassimo conferire una nota ancora più saporita ai tramezzini.

Disteso il composto, dividiamolo in due rettangoli più o meno della stessa grandezza, così che risulterà più facile assemblare il tutto per un buon risultato finale.

Lavoriamo sul primo rettangolo farcendolo con prosciutto cotto, formaggio a fette a scelta tra Emmental, Edamer o Brie e concludiamo con una passata di pesto.

A questo punto, sovrapponiamo l’altro rettangolo di carne, un po’ come se stessimo chiudendo un panino. Tagliamo in 4 così da ottenere 4 tramezzini piuttosto grandi.

Non resta che dedicarsi alla cottura, da effettuare in una padella antiaderente con dell’olio di oliva: i tramezzini dovrebbero cuocere circa 7 minuti per lato.

Naturalmente, sul ripieno e la tipologia di carne da impiegare vige assoluta libertà di scelta.

Suino e vitello si prestano ugualmente bene alla ricetta, così come anche il connubio speck e provola, eventualmente anche senza l’aggiunta del pesto.

