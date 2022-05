Il mare è pieno di pesci e il Mondo è pieno di luoghi meravigliosi. Però come mete estive scegliamo sempre le solite, dimenticandoci di altri posti che invece possiamo scoprire. E invece dobbiamo avere il piacere di tuffarci nell’ignoto e andare alla ricerca di nuove località marine.

Scordiamoci quindi la Grecia con le sue isole pazzesche, oppure città marine che assomigliano a Santorini, come Sidi Bou Said in Tunisia, e dimentichiamoci anche della Spagna. E dimentichiamoci persino dell’Italia. Sarà difficile farlo, dato che dall’estero vengono nel nostro Paese per vivere il mare, ma dobbiamo provarci.

Gli stranieri sono innamorati della Campania con le sue città o borghi che affacciano sul mare. Ma amano anche la Puglia, impossibile non citare i suoi trulli, amano la Sicilia e la Sardegna. E quindi, se da una parte la Penisola si rimpolpa di stranieri durante l’estate, alcuni italiani amano esplorare il Mondo, e le vacanze estive le passano fuori dall’Italia.

Se, però, non vogliamo andare troppo lontani e vogliamo comunque restare in zona, c’è una località di mare mozzafiato a cui dobbiamo pensare. Stiamo parlando della Corsica, che è la nostra Sardegna per la Francia. La Sardegna è un luogo meraviglioso con una spiaggia famosissima che fa invidia a tutti. Ma quindi come sarà la Corsica?

Spettacolare e leggendaria questa spiaggia dalla sabbia bianca e mare turchese raggiungibile in traghetto dall’Italia

Nello specifico parliamo di una zona incantata che si trova tra due scogliere. La spiaggia del piccolo Sperone, o Plage du Petit Spérone, che si trova a Bonifacio, precisamente davanti all’Isola di Piana.

Questa ha anche una spiaggia gemella, ovvero la Grand Spérone. Infatti potrebbe essere molto carino passare la mattina sulla spiaggia piccola e poi il pomeriggio su quella grande.

Ciò che rende unico questo luogo, che nel 2017 si aggiudicò il 4° posto nella top 10 delle spiagge francesi per TripAdvisor, è il colore e la texture della sabbia, il colore del mare e la natura che circonda questo luogo unico.

Raggiungerle non è complesso, quello che però sarà necessario fare è camminare. Ma solo camminando si arriva alle spiagge più belle.

Importante nota è che, durante i periodi di alta stagione, ovviamente, ci saranno molte persone. Anche se questo, però, accade un pochino in tutte le grandi località di mare. Ed è veramente spettacolare e leggendaria questa spiaggia dalla sabbia bianca che si trova al sud della Corsica.

