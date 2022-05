Vanno sempre nei bidoni della carta. Chiunque ne fa uso, non esiste casa in cui non ci siano. Ne produciamo a centinaia e centinaia ogni anno. Stiamo parlando dei rotoli di carta igienica. Uno dei rifiuti più comuni che ogni famiglia produce.

Eppure, come quasi tutti, questi possono vivere una seconda vita, magari per usi diversi rispetto alla prima. Pensiamo, per esempio, a quante cose si possono creare con i cartoni della pizza.

Anche i rotoli di carta igienica non sono da meno. Anzi, il loro essere più piccoli li rende molto semplici anche da trasportare. Stiamo per entrare in clima di vacanze, di conseguenza potremmo ingegnarci per cercare di dar loro un nuovo uso.

Tra poco ne vedremo alcuni che possono adattarsi sia a casa che per un weekend o per una vacanza più lunga. Diventeranno facili ed economici strumenti che possono risolverci un problema in maniera rapida. Metodi che potrebbero valere anche per i rotoli di carta assorbente, di carta da forno e d’alluminio.

Iniziamo allora da alcuni usi piuttosto semplici. Potremmo usare i rotoli per trasportare o conservare in un armadietto i lacci delle scarpe. Onde evitare che si annodino, possiamo avvolgerli intorno alla parete esterna, in modo che, quando avremo bisogno, sarà semplice utilizzarli, evitando aggrovigliamenti o nodi.

Non buttiamo via i rotoli di carta igienica usati, ma ricicliamoli in questo modo per portarli in vacanza quest’estate

Stessa cosa potremmo fare per le cuffie del cellulare. Soprattutto chi usa ancora quelle a filo sa bene come sia facile spargerle per casa in maniera disordinata. Avvolgendole attorno a un rotolo, che potremmo anche ritagliare, per renderlo più consono all’uso, questo piccolo problema sparirà.

Con un po’ più di impegno e fantasia, poi, possiamo trasformarli in comodi portatovaglioli, siano essi di stoffa o di carta. Magari in occasioni di feste, grigliate o ritrovi tra amici. Basterà dipingerli con della tempera o della vernice ad acqua e il gioco è fatto. Potrebbe essere un’attività da proporre anche ai bambini.

Da tenere in un cassetto della cucina o eventualmente in macchina, possiamo sfruttare i rotoli come porta sacchetti per la spesa. Basterà ridurne il volume piegandoli e inserirli nella parte cava. In questo modo, li avremo sempre ordinati e a disposizione, senza inutili ingombri.

Poi, possono essere molto utili per cercare di ridurre spazio nelle valigie quando si viaggia in aereo. Le limitazioni vigenti, infatti, ci inducono a ingegnarci per fare bagagli sempre più piccoli, in modo da stare nella norma. Di conseguenza possiamo mettere al loro interno oggetti come i fantasmini, i collant, i braccialetti, salvaguardandoli mettendo della bambagia a protezione.

Insomma, non buttiamo via i rotoli di carta igienica usati, perché possiamo davvero riciclarli in tantissimi modi. Oltre a poter creare tanti giochi divertenti per i nostri bambini più piccoli. Per stimolare la loro fantasia e quella creatività che la tecnologia, in molti casi, ha fatto venire meno.

Approfondimento

Non soltanto damigiane e rotoli di carta igienica, ecco alcune idee per ricicli creativi di oggetti che tutti abbiamo in casa