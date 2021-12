Settimana scorsa, con riferimento ai mercati azionari d’oltreoceano, scrivevamo Manca poco per una ripartenza corale al rialzo dei tre principali indici azionari a Wall Street.

La settimana, però, si è sviluppata in modo diverso con le borse che sono calate venerdì estendendo le perdite di giovedì. Hanno, quindi, terminato i rosso una settimana volatile con gli investitori che hanno visto aumentare il rischio della variante Omicron e i segnali della Federal Reserve per i potenziali aumenti dei tassi di interesse per il prossimo anno.

C’è stato, quindi, un passo indietro che ha riportato non poca incertezza sul futuro dei mercati americani. Per questo motivo settimana prossima sarà decisiva per capire da che parte si muoveranno i mercati americani a Wall Street.

Abbiamo così individuato i livelli chiave oltre i quali la probabilità che il movimento possa essere duraturo diventa maggiore.

Prima di discutere i dettagli sui vari time frame, notiamo come dal frattale previsionale di Proiezionidiborsa ci troviamo in un periodo che favorisce il rialzo. Come si vede dal grafico qui di seguito, infatti, un minimo relativo è stato segnato e le attese sono per una continuazione del rialzo.

Settimana prossima sarà decisiva per capire da che parte si muoveranno i mercati americani a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 17 dicembre a quota 35.365,99 in ribasso dell’1,48% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dell’1,68%.

Time frame giornaliero

Nelle prossime sedute l’area di prezzo da monitorare con attenzione è quella che passa per 35.135/35.212. La tenuta o rottura di questo supporto sarà di cruciale importanza per il futuro del Dow Jones.

La tenuta di questa area di supporto potrebbe rilanciare la proiezione rialzista indicata dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso di avrebbe anche dalla rottura in chiusura di giornata della resistenza in area 35.831. In questo caso le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi indicati in rosso con la linea tratteggiata. La massima estensione si trova in area 42.865.

Nel caso, invece, della rottura del supporto, le quotazioni potrebbero proseguire la loro discesa almeno fino in area 33.630. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 31.072 e 28.531.

Time frame settimanale

Settimana scorsa avevamo assistito alla rottura di area 35.795/35.832 e questo ci faceva scrivere che i rialzisti avrebbero potuto prendere il sopravvento. Purtroppo il break rialzista non è stato confermato e adesso c’è il rischio di un ritorno in area 34.548. Tuttavia solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe invertire definitivamente a ribasso con obiettivi indicati dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, si dovesse andare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea tratteggiata.