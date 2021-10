Il profumo è uno degli accessori più importanti per chi vuole essere elegante e raffinato. Il mondo dei profumi è vastissimo e ricco di segreti interessantissimi che spesso ignoriamo. Per esempio, abbiamo già spiegato che dovremo scegliere il profumo in base alla stagione dell’anno.

Mettere il profumo può darci personalità, renderci più attraenti e affascinanti, ma può anche essere un grave errore in certe occasioni. Oggi, infatti, vedremo perché spesso non ci pensiamo eppure mettere il profumo in queste occasioni è uno sbaglio imperdonabile.

Come applicarlo

Segno di femminilità e di stile, il profumo è un particolare invisibile che può dire molto di noi agli altri. Se amiamo l’eleganza e lo stile dobbiamo sapere che l’uso del profumo deve seguire regole precise.

Innanzitutto, dobbiamo sapere che non si deve mai eccedere nelle dosi. Dovremmo profumare i polsi, l’incavo dei gomiti e la zona dietro le orecchie. Se vogliamo esagerare, poi, possiamo dare una spruzzata sul collo ma nulla di più. In questo modo avremo un profumo intenso senza eccessi. La fragranza che avremo scelto si sentirà nitidamente ma non troppo.

Non esagerare con le fragranze non è sufficiente. Esistono alcuni contesti in cui è meglio evitare del tutto di usare profumi.

Spesso non ci pensiamo eppure mettere il profumo in queste occasioni è uno sbaglio imperdonabile

Le regole dello stile ci impongono che si eviti di mettere il profumo quando dobbiamo partecipare a conferenze di lavoro o scolastiche. In un contesto del genere, infatti, è meglio evitare di essere troppo appariscenti e dovremmo preferire uno stile elegante ma sobrio. Per questo motivo è preferibile evitare di usare profumi molto intensi, dovremmo preferire acque profumate leggere.

Altro luogo in cui il profumo è sconsigliato è l’ospedale. Se dobbiamo recarci a fare una visita o a trovare un ricoverato non dovremo indossare profumi, perché potrebbe essere visto come segno di maleducazione.

Se ci accingiamo a fare un viaggio in treno o in aereo è meglio evitare di usare essenze. Dovremo passare alcune ore assieme a dei perfetti sconosciuti che potrebbero non gradire aromi forti.

Un altro luogo in cui non è appropriato indossare fragranze è il ristorante e le degustazioni di vini. In questo contesto i nostri sensi dovrebbero essere tutti rivolti al cibo e al vino da assaporare e dovremmo evitare distrazioni. La presenza di un profumo potrebbe interferire con l’esperienza gustativa, nostra e degli altri.