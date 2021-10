L’autunno è la stagione peggiore per i nostri capelli. Come la primavera sono stagioni di passaggio e di cambi di temperatura, e questo può influire sulla nostra chioma. La vita torna a riprendere a pieno ritmo dopo le vacanze. L’aumento dello stress e le difese immunitarie che si abbassano, per via dei cali di temperatura, possono essere tra le cause del blocco della crescita dei capelli. Anche il danneggiamento dovuto al post estate e le asciugature sono tra queste, uniti nel caso delle donne a sbalzi ormonali e gravidanze.

Che si tratti di donne o uomini, però, la cura del capello deve essere ottimale. Solo in questo modo potremmo evitare una perdita consistente che quasi sempre cade tra settembre e ottobre. Per evitare di ritrovare capelli ovunque in casa, o sul piatto della doccia basterà fare riferimento a questi trucchi. Ecco 7 metodi efficaci e semplici da seguire per far crescere i capelli in autunno.

Massaggiamo la cute sotto la doccia e usiamo oli nutrienti che possono idratare le punte

Cerchiamo di massaggiare il cuoio capelluto e detergerlo con degli scrub appositi o delle maschere nutrienti durante la doccia. Massaggiarlo bene sia quando siamo sotto l’acqua con l’aiuto di questi prodotti che quando ci troviamo in un momento di pausa. Usando i polpastrelli con dei movimenti circolari andremo a stimolare i follicoli e potremo mantenere la radice in salute.

Evitiamo elastici troppo stretti o di stringerli in acconciature tirate che possono indebolirli e causarne la perdita. Cerchietti, mollette, elastici rigidi possono stressare i nostri capelli con continui tiraggi.

Usiamo degli oli che possono essere dei veri e propri alleati per il nostro crine. Olio di oliva o rosmarino, ma anche una preparazione con l’olio di ricino sarà ottimale per le sue proprietà rinforzanti. Ci aiuteranno a rendere idratate e leggere le punte.

Anche risciacquare i capelli con l’acqua di riso è un toccasana per il nostro cuoio capelluto. Quest’acqua, infatti, ottenuta dalla cottura e dalla fermentazione dei chicchi di riso, è piena di vitamine, sali minerali e antiossidanti che restituiscono elasticità e morbidezza ai nostri capelli. Basterà aggiungere più acqua al momento della cottura del riso, conservarla dopo la scolatura per 1-2 giorni e infine bollirla di nuovo prima di applicare.

Pettinare i capelli con costanza è un altro metodo efficace per stimolare la circolazione sanguigna e quindi anche la crescita. Non dobbiamo pensare che pettinandoli li stressiamo. Basterà usare una spazzola morbida e piatta o dei pettini a denti larghi che possono essere meno aggressivi. Se abbiamo i capelli ricci l’ideale è districarli sotto la doccia nel momento in cui applichiamo il balsamo o la maschera, e quando saranno asciutti potremo usare le mani.

Anche l’alimentazione influisce moltissimo sulla crescita dei capelli. Mangiare alimenti che sono ricchi di magnesio, selenio, ferro e altri minerali come frutta e verdura, in particolare a foglia larga come spinaci e bietola. Ma anche frutta e verdura ricca di vitamine A, C e B, come carote, cavoli, pomodori e poi kiwi, albicocche e avocado. Prediligiamo anche il consumo di cibi come la frutta secca (noci, anacardi e nocciole che possiedono grassi sani) e usiamo olio di semi di girasole per condire i cibi.

Evitiamo il più possibile l’uso di piastre o ferri per capelli. Questi utensili rischiano di spezzare e bruciare il capello bloccando la crescita e creando così una situazione di non ritorno.