Se vogliamo apparire eleganti e attraenti, non basta avere un aspetto curato e ordinato. Il tocco che aggiunge fascino e personalità è la giusta fragranza.

Ma in molti non sanno che esistono i profumi giusti in base alle stagioni e che un profumo perfetto per l’estate può essere un grave errore di stile d’inverno. Ogni periodo dell’anno ha, infatti, delle fragranze da preferire. D’estate sono più adatti i profumi floreali e freschi, mentre nelle stagioni fredde quelli legnosi e speziati sono perfetti. Oggi, però, vedremo quali sono i migliori profumi da usare in autunno per esaltare la femminilità.

Conoscere lo spettro olfattivo per sapere quale fragranza scegliere

Lo spettro olfattivo è un modo usato per classificare i profumi che esistono in natura. Si tratta di un cerchio in cui appaiono tutti le fragranze, classificate inizialmente in quattro categorie (legnosi, freschi, floreali e speziati) e poi in altre sottocategorie.

Ogni fragranza in commercio nasce dall’unione di oli essenziali e profumi che vengono dosati in base al risultato che si vuole ottenere. Un profumo può mischiare varie categorie, ma deve farlo in maniera equilibrata, in modo che ogni odore trovi il suo posto nel bouquet aromatico.

Se vogliamo indossare il profumo giusto che esalti la nostra bellezza e femminilità, dobbiamo conoscere lo spettro aromatico e i profumi che indossiamo.

Ecco quali sono i migliori profumi da usare in autunno per esaltare la femminilità

Durante l’autunno, il clima inizia a raffreddarsi, le giornate sono più brevi e i colori della natura si fanno più intensi e caldi. A questo paesaggio che cambia si aggiungono nuovi odori, quello delle spezie dei dolci autunnali, delle caldarroste per la strada e delle tisane alla cannella.

Così come l’atmosfera si fa autunnale, dovremmo lasciare da parte i freschi profumi estivi e scegliere fragranze autunnali. I profumi perfetti per questa stagione dell’anno sono quelli di tipo ambrato e speziato, con note agrumate. Contengono note di bergamotto e mandarino, zenzero e cannella e ovviamente un po’ di patchouli.

In commercio esistono numerosi profumi adatti per l’autunno, si tratta di profumi molto intensi, ricchi di personalità e che non ci faranno passare di certo inosservate.

Ora che sappiamo quale profumo scegliere nei prossimi mesi, dobbiamo sapere come spruzzarlo in modo che duri a lungo. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, di spruzzarlo in questo punto del corpo, se vogliamo che anche dopo alcune ore sia intenso.