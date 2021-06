Quasi per tutti, la salute è l’aspetto fondamentale della nostra vita. Siamo abituati a sentire che non serve a niente avere tantissimi soldi se il nostro corpo non è sano ed in salute.

Una grande verità, dato che molto spesso i problemi di salute arrecano disturbi che non ci permettono di vivere a pieno la vita.

Il corpo umano è una macchina perfetta, la migliore in assoluto. Come spesso accade, sono proprio alcuni sintomi che ci manifestano la comparsa di certe malattie. Dalle più comuni, come una febbre o un raffreddore, alle più serie e complicate.

Il nostro organismo ci parla e ci comunica degli stati di malessere che in pochi però riescono a comprendere. Dovremmo imparare ad ascoltare e guardare con attenzione il nostro corpo in modo tale da andare a captare anche i segnali più leggeri.

Spesso i piedi segnalano importanti problemi di salute di cui non siamo a conoscenza

Potrà sembrare strano, ma anche i nostri piedi parlano, segnalandoci problemi di salute più o meno gravi.

Questa parte del corpo in grado di reggere tutta la figura umana, spesso viene messa da parte o è poco considerata. Niente di più sbagliato dato che spesso i piedi segnalano importanti problemi di salute di cui non siamo a conoscenza.

Qui di seguito andiamo a vedere e riconoscere alcuni campanelli d’allarme lanciati proprio dai nostri piedi, che dovrebbero farci riflettere. Vien da sé, che dopo aver verificato la presenza di questi sintomi, è necessario un consulto medico per indagini più specifiche.

Piedi gonfi

Molte donne, soprattutto durante gli ultimi mesi di gravidanza, riescono a comprendere la fastidiosa sensazione di avere dei piedi enormi tanto da non riuscire più a camminare. A parte il periodo della gravidanza la gravidanza, spesso i piedi gonfi manifestano un problema serio del corpo nell’eliminare i liquidi in eccesso. Chi si ritrova ad avere entrambi i piedi gonfi potrebbe soffrire di insufficienza cardiaca, epatica o di malattie renali che causano ritenzione dei liquidi.

Alluce rosso violaceo e caldo

Molti soggetti che soffrono di gotta hanno dichiarato che sono venuti a conoscenza di questa condizione dopo aver riferito i seguenti sintomi. Se il nostro alluce non mantiene una forma o un colorito simile alle altre dite, potrebbe essere un campanello d’allarme di questa malattia. La gotta, causata da un eccesso di acido urico, va a colpire le parti più estreme del corpo, manifestando sintomi visibili come questi.

