In Italia sono tante le patologie invalidanti, e in alcuni casi è possibile ottenere l’esenzione ticket totale, agevolazioni e detrazioni fiscali. Il nostro sistema è farraginoso e burocratico e non tutti i malati sono a conoscenza dei lori diritti.

Esaminiamo quando è possibile ottenere l’ esenzione ticket totale e detrazioni per una categoria particolare, non tutti lo sanno.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Esenzione ticket sanitario totale e agevolazioni varie

Nella particolare categoria di cui parliamo fanno parte i malati oncologici, che non sempre sono a conoscenza dei loro diritti. Infatti, hanno diritto all’esenzione totale del ticket sanitario per tutte le prestazioni legate al monitoraggio della patologia. Inoltre, hanno diritto in modo gratuito a tutte le visite specialistiche, esami strumentali, di laboratorio e diagnostici. Infine, hanno diritto anche all’esenzione ticket per l’acquisto farmaci.

L’esenzione totale del ticket sanitario spetta ai malati oncologici, a prescindere della patologia, se riconosciuti invalidi al 100%.

I malati oncologici, se riconosciuti con un’invalidità al 45%, hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

L’inserimento in queste liste prevede l’obbligo di assunzione dalle aziende con più di quindici dipendenti (Legge 68/1999).

Inoltre, se previsto sul verbale di riconoscimento dell’invalidità o il verbale Legge 104,ha diritto al contrassegno disabili (il cosiddetto Pass disabili) rilasciato dall’ASL di competenza.

Esenzione ticket totale e detrazioni per una categoria particolare, non tutti lo sanno

Oltre all’esenzione totale del ticket sanitario, la legge tutela questa categoria attraverso innumerevoli agevolazioni e detrazioni:

a) detrazione per spese mediche da indicare nella dichiarazione dei redditi;

b) ulteriori detrazioni per figli a carico;

c) applicazione dell’IVA agevolata su dispositivi informatici e tecnici;

d) per le persone non autosufficienti, assistenza personale;

e) agevolazione sull’acquisto auto con IVA agevolata e detrazione fiscale;

f) esenzione del bollo auto;

g) agevolazioni per non vedenti;

h) bonus sulle ristrutturazioni edilizie per eliminare le barriere architettoniche;

i) calcolo dell’imposta di donazione e successione con aliquote differenti.