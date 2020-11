Dopo il rafforzamento patrimoniale, Acotel è un titolo azionario che in prospettiva potrebbe essere molto interessante.

Ricordiamo che nel 2020 dopo l’emersione di alcune criticità nel Sistema di Controllo di Gestione svolte dalla società di revisione EY, le azioni Acotel sono state sospese dalle contrattazioni il 31 luglio 2020 per poi essere riammesse a partire dal 31 agosto. Dopo la riammissione a Piazza Affari le azioni sono salite di circa il 70% durante il mese di settembre salvo poi ritracciare di circa il 30% durante il mese di ottobre. L’altalena sta continuando a novembre con le quotazioni nuovamente in rialzo. Bisogna, quindi, stare molto attenti ai repentini cambi di direzione per non rischiare di rimanere bruciati. Prima di occuparci dei livelli da monitorare, andiamo ad analizzare la semestrale pubblicate a fine settembre e all’origine del ribasso di ottobre.

Come era lecito attendersi i numeri sono stati inferiori a quelli dell’anno precedente. Tuttavia il messaggio del management è stato molto positivo. Intende, infatti, proseguire nella strategia di sviluppo e crescita individuata con il conferimento del ramo d’azienda perfezionato lo scorso 30 luglio 2020, mantenendo la propria specializzazione negli ambiti Advisory & ICT Consulting.

Le attese dell’analisi grafica per un titolo azionario che in prospettiva potrebbe essere molto interessante

Il titolo Acotel (MIL:ACO) ha chiuso la seduta del 20 novembre in rialzo del 1,53% rispetto alla seduta precedente a quota 3,32 euro.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e si muove verso gli obiettivi indicati in figura. È interessante notare come il massimo potenziale rialzo si trova in area 5,82 euro per un potenziale guadagno di circa il 100%. Un primo indizio che lo scenario rialzista possa andare in porto si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 3,35 euro.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 3,1 euro farebbe scattare una proiezione ribassista.

Time frame settimanale

Dopo lo scossone ribassista di ottobre, la tendenza in corso sul settimanale è ribassista ed è diretta verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia le ultime tre settimane hanno visto una reazione dei rialzisti che potrebbe portare a un’inversione di tendenza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 3,55 euro.

In questo caso le quotazioni potrebbero andare ad aggiornare i massimi di settembre.

Unica nota negativa è che durante le ultime tre settimane i volumi sono stati in diminuzione rispetto a quelle precedenti.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e punta a un massimo guadagno di circa il 100% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 3,03 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso con obiettivo in area 2,25 euro.

