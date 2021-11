Nella quotidianità ogni persona ha un carattere differente e vive le situazioni che si presentano in maniera del tutto personale.

Molti però non sanno che i segni zodiacali sembrerebbero influire sul nostro comportamento e modo di essere.

Infatti, potrebbe essere curioso sapere che sono questi i 5 segni zodiacali più permalosi secondo l’oroscopo, tra cui magari anche il nostro.

Inoltre, le stelle sembrerebbero anche influenzare la compatibilità tra persone e anche della serenità della nostra vita privata e sentimentale.

Sembrerebbe infatti che alcuni segni zodiacali potrebbero avere più difficoltà di altri a costruire ed a mantenere lunghe e solide relazioni.

Speriamo davvero di non essere uno di questi 3 segni zodiacali più sfortunati in amore

Chi è nato sotto il segno del Leone ha generalmente un carattere molto forte che a volte può sembrare addirittura duro e severo.

Questo lato del loro carattere non è sempre favorevole nella relazione, perché potrebbe spingere il partner ad allontanarsi anche di fronte ad un vero e proprio sentimento.

È importante invece guardare le cose anche dal punto di vista dell’altra persona e ascoltarla senza avere reazioni istintive.

Altrimenti pian piano potremmo far scappare le persone intorno a noi facendole sentire poco prese in considerazione e ferendone inevitabilmente i sentimenti.

In suo favore, va rivelato che questo è tra i 3 segni zodiacali che non tradirà mai la nostra fiducia, una volta entrati nel loro cuore.

Gli Ariete sono delle persone generalmente molto passionali e istintive e quando ci sono problemi nella relazione tendono a staccarsi, invece di cercare il dialogo.

In questo modo si rischia di rovinare relazioni che possono essere profonde e importanti, continuando così a mantenere un’instabilità sentimentale continua nel corso della vita.

Invece, chi è nato sotto il segno della Vergine è noto per essere pignolo e in cerca continua di una perfezione difficile da trovare nel corso della vita.

Questo perché anche nelle relazioni rischiano di essere continuamente severi e duri nei confronti di un partner, arrivando a dare veri e propri giudizi.

Così facendo si rischia di mandare a monte una relazione importante quando basterebbe semplicemente essere più flessibili, accettando l’altra persona com’è.

Speriamo davvero di non essere uno di questi 3 segni zodiacali più sfortunati in amore, nonostante le loro numerose caratteristiche positive.

Ancora uno sfortunato in amore

Generalmente, il segno del Cancro vive ogni tipo di relazione al massimo, in particolare quando è innamorato da tutto se stesso per il partner.

Questa caratteristica lo rende anche sfortunato in amore in quanto, a volte, tende a dare di più anche quando non è equamente ricambiato.

Così facendo potrebbero facilmente crearsi delle situazioni che causano scompensi emozionali, pause di riflessioni e crisi profonde in amore.

