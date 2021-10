Quando si parla di amore, per molti di noi è molto difficile fidarci al 100% in quanto abbiamo sempre paura di perdere la persona che amiamo.

Questo è spesso causato delle nostre insicurezze ma capita anche di avere delle reali ragioni per dubitare della fedeltà dell’altra persona.

Generalmente, per quanto riguarda l’oroscopo si pensa che ci siano dei segni più facilmente predisposti al tradimento e altri che non tradirebbero mai.

In effetti ogni segno ha le proprie caratteristiche, per esempio, questi secondo l’oroscopo sarebbero i 5 più permalosi, con le dovute eccezioni.

Pochi sanno che sono questi i 3 segni zodiacali che non tradiranno mai la nostra fiducia

Per prima cosa, con l’arrivo del nuovo mese, sarà utile sapere quali siano i 4 segni zodiacali che saranno fortunatissimi nel mese di novembre secondo l’oroscopo.

In questo modo saremo già più preparati ad affrontare quello che ci potrebbe accadere nel mese entrante.

Parlando di sentimenti, il Leone non è un segno che si tira indietro perché generalmente è molto caloroso e passionale.

Una caratteristica particolare che lo rende così speciale è la sua incredibile lealtà, infatti, non tradirebbe mai le persone che ama.

Questo segno zodiacale però odia gli inganni, quindi allo stesso modo non dovremo mai tradire la sua fiducia altrimenti ci prenderà in antipatia.

Lo Scorpione invece viene spesso considerato un segno poco fedele ma non è così: quando i suoi sentimenti sono profondi diventa un compagno fedelissimo.

L’onestà è sicuramente tra le sue caratteristiche, preferirebbe piuttosto non spendere tempo con l’altra persona e sarebbe molto sincero fin dall’inizio.

Infine, il Sagittario è un segno che all’apparenza potrebbe non darci fiducia ma, una volta conosciuto, capiremo che è un segno dai forti valori.

Sarà importante però sapere che questo segno necessita dei propri spazi, altrimenti si sentirà in trappola e otterremo il risultato opposto.

Inoltre, saranno mesi fortunati in amore, lavoro e salute per questo segno zodiacale che vivrà un mese carico di positività.

In pochi sanno che sono questi i 3 segni zodiacali che non tradiranno mai la nostra fiducia, naturalmente tutto potrebbe cambiare in base alle situazioni specifiche.

Attenzione all’eterno sognatore

Come spesso sentiamo, il segno dei Pesci è tipicamente un eterno sognatore, ma quando ama veramente non tradisce.

Se invece non si sentissero più coinvolti totalmente, potrebbero anche essere in grado di portare avanti più relazioni senza problemi.

Questo perché hanno l’abilità innata di nascondere la realtà e di mostrarsi coinvolti in un rapporto anche quando non è effettivamente così.